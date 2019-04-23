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Наша Клязьма в огне 

Минорный фоторепортаж

Я знала, что пойма Клязьмы периодически горит. Сложно жить на юго-западе Владимира и не знать этого. Частенько утром и вечером микрорайон накрывает смог, и в воздухе витает отчетливый запах гари… Но воскресным утром ничто не предвещало беды. И мы собрались на велопрогулку. На природу. На Клязьму. Мы ехали за солнцем, свежим дыханием ветра и весенним настроением. А приехали на пепелище. Выжженные поля, обрамленные нетронутыми огнем колеями грунтовых дорог. Опаленная языками пламени, но цветущая вопреки всему верба. И черные дубы, которые вряд ли уже порадуют нас в летнюю жару своей прохладой (если еще не видели, как на прошлой неделе здесь горел 150-летний дуб,  посмотрите).

Одним словом, весенний фоторепортаж мог быть совсем другим. От этого – грустно. Конечно, природа возьмет свое. Через месяц на пепелище зазеленеет трава, распустятся листья выживших деревьев, но что-то будет безвозвратно потеряно. Навсегда. Поэтому я считаю, что этот минорный фоторепортаж имеет право на жизнь. Как повод задуматься – каждому из нас.

Юлия Денисова

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