Мальчишек и девчонок зовут играть в футбол

Во Владимирской области начался приём заявок на Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ-2019 – РЖД». Для участия в региональном этапе приглашаются детские футбольные команды мальчиков и девочек 2008-2010 годов рождения и младше. Игры состоятся во Владимире 24 мая на стадионе «Торпедо». Заявки на участие принимаются на электронную почту Владимирской областной федерации футбола [email protected].

Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ-2019 – РЖД» в этом году посвящен 45-летию БАМа. Организаторами турнира выступают РФСО «Локомотив», Детская футбольная лига и ФК «Локомотив». Планируется участие почти 2000 команд мальчиков и девочек из России, Южной Кореи, Китая, Монголии и Финляндии.

Фестиваль проводится уже в 13-й раз, матчи проходят в три этапа – региональный, межрегиональный и суперфинал. На региональном этапе матчи проводятся между командами одного города. Победители проходят на межрегиональный этап, где встречаются с сильнейшими командами своей станции (всего 12 станций по всей России). В суперфинале, который состоится с 1 по 4 августа в Москве, примут участие победители межрегионального этапа и команды, получившие специальное приглашение.

Андрей Торшин

Фото: lokoball.me