Дачников зовут на «Зелёную неделю»

Владимирский Экспоцентр на 4 дня станет центром притяжения дачников и огородников со всех уголков области. Завтра, 24 апреля, там откроется XV межрегиональная выставка «Зелёная неделя». Саженцы садовых культур, необычных гибридов, декоративных растений и кустарников, а также все необходимые инструменты – всё это можно будет увидеть на Батурина, 35. Причем не только в выставочных залах, но и непосредственно перед Экспоцентром. Свои товары и услуги презентуют более 120 предприятий.

Для тех, кто далек от работ на земельных участках, «Зелёная неделя» тоже окажется полезной. Приглашенные на выставку производители представят широкий ассортимент мясной, рыбной, молочной и кондитерской продукции.

Также с 24 по 27 апреля в Экспоцентре пройдет выставка «Домашний уют», где будет представлено всё необходимое, чтобы сделать дом по-настоящему комфортным и уютным.

Время работы выставки: 24 – 26 апреля с 10.00 до 18.00, 27 апреля с 10.00 до 15.00.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Владимирской области