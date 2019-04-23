6 полезных и удивительных вещей для домашних питомцев

Если вы любитель домашних питомцев, то вам точно понравится наша следующая подборка. Хозяйка нескольких собак Яна Фиткевич посоветовала нам несколько интересных устройств с сайта Алиэкспресс (1). Там масса полезных мелочей для владельцев домашних животных! Что-то из этого вам давно нужно было приобрести.

Смарт GPS-трекер для собак и кошек

Это обычный ошейник с маленьким датчиком, который может: отследить местоположение животного в реальном времени, подать звуковой сигнал, содержать информацию (например, как зовут вашего питомца) и многое другое. Самое главное, что он водонепроницаемый. Так что, куда бы ни убежала ваша собака, вы всегда сможете ее найти. Очень полезная вещь!

Стоимость: 2 068,94 руб.

Бутылка для воды

Переносная бутылка для воды – очень полезная вещь. Чаще всего она нужна в длительных переездах, в жаркую погоду и в общественных местах. Работает она как поилка для грызунов, а вмещает до литра воды.

Стоимость: 822,44 руб.

Фонтан для животных

Домашнее развлечения для кошек – фонтан. Это поилка, которая выглядит, как маленький фонтанчик. Моторчик подачи воды работает бесшумно, места много не занимает. Такая удивительная вещь сначала пугает животных, но потом они с радостью играют со струей воды.

Стоимость: 4 602,77 руб.

Автокресло

Пожалуй, самая нужная вещь в перевозке домашних животных. Мы нашли целых три варианта. Если собака маленькая и неугомонная, то вы можете приобрести вот такую «коробку», которая пристегивается к сиденью. Она точно из нее никуда не денется и не ударится.

Стоимость: 891,58 – 1 252,43 руб.

Второй вариант больше подходит для больших собак. Это сетка, которая расстилается на заднем сиденье. Это позволит вам сохранить чистоту в машине, а питомцу понравится свобода в передвижении.

Стоимость: 1 853,62 руб.

И последний вариант – это маленький поводок для собак. Подойдет для небольших пород. Он пристегивается к креплению ремня безопасности в салоне и к ошейнику собаки. Тогда животное будет ограничено в передвижениях и спокойно будет сидеть на месте.

Стоимость: 57,95 – 87,58 руб.

Набор для уборки за питомцами

То, что за собаками на прогулке нужно убирать, знают все, а взять с собой пакетик часто забывают. Чтобы этого не происходило, находчивые китайцы придумали интересное приспособление. Здесь есть место для одноразовых пакетиков и место, куда этот пакетик с отходами положить, чтобы не смущать прохожих и самому хозяину не нести все это в руках.

Стоимость: 1 077,93 руб.

Светодиодный ошейник

Такой ошейник светится разными цветами в темноте. Благодаря ему, вы всегда сможете найти своего питомца в темное время суток. И, конечно, это позабавит вас и соседей по даче. Не каждый день можно увидеть шоу ночных огней!

Стоимость: 129,73 – 161,99 руб.

Юлия Митина

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