В школы искусств региона будут приобретены музыкальные инструменты

В рамках национального проекта «Культура» детские школы искусств Владимирской области будут обеспечены музыкальными инструментами и необходимым для занятий оборудованием. В 2019 году на эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет выделено более 61 миллиона рублей. Участие в проекте принимает Владимирский областной музыкальный колледж и десять музыкальных школ: Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева и Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева (г. Владимир); Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района, Детская школа искусств им. М.А. Балакирева (г.Гусь-Хрустальный), Детская школа искусств Киржачского района им. В.М. Халилова, Ковровская детская музыкальная школа №1, Ковровская детская школа искусств имени М.В. Иорданского, Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной (г.Муром), Детская музыкальная школа №3 им. Н.Г. Лаврентьева (г. Муром) и Детская школа искусств города Петушки. Средства нацпроекта «Культура» будут направлены на приобретение музыкальных инструментов, оборудования для занятий и учебно-методической литературы.

В рамках национального проекта «Культура» вязниковской Детской школе искусств имени Л.И. Ошанина выделено более трех миллионов рублей. На них будут закуплены музыкальные инструменты (кларнеты, саксофоны, трубы, ксилофоны, тромбон, барабанную установку, домру, гитару, аккордеон и баян), оборудование для проведения занятий и учебно-методическую литературу.

Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района уже имеет много достижений. В 2007 году она стала победителем Всероссийского конкурса «Детские школы искусств – достояние Российского государства». В 2014-м вошла в число победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». В прошлом году она была признана лучшей в областном фестивале-конкурсе детских школ искусств Владимирской области. Благодаря участию в проекте этот список обязательно пополнится новыми победами.

Сегодня в школе искусств на пяти отделениях занимаются 900 учащихся. Среди них немало лауреатов и дипломантов международных и всероссийских конкурсов. В учреждении три коллектива носят звание народных: это ансамбль баянистов «Фантазия», вокальный ансамбль «Мелодия», квартет русских народных инструментов «Наигрыш». Еще три – звание образцовых: детский коллектив «Забавушки», детский хореографический коллектив «Визит», коллектив старшего хора «Звонкие голоса».

– Обновление материально-технической базы школы – это большое подспорье для любого учреждения культуры, – говорит директор Детской школы искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района, Заслуженный работник культуры РФ Любовь Алексеева. – Мы благодарны Министерству культуры, областному департаменту по культуре, местной администрации за то, что мы принимаем участие в этом национальном проекте. Новые музыкальные инструменты и новое оборудование повышают интерес учащихся к занятиям, помогают качественнее готовиться к конкурсам.

Детская музыкальная школа № 3 имени Н. Г. Лаврентьева города Мурома – учреждение с богатой историей. В 1971 году школа распахнула свои двери для юных муромлян благодаря директору машиностроительного завода им. Орджоникидзе Николаю Лаврентьеву. Учреждение разместилось в прекрасно оборудованном для занятий здании – бывшем особняке купцов Суздальцевых. Хорошая организация учебного процесса, профессионализм преподавателей и их большое желание работать позволили школе в короткий срок стать одной из лучших в области. Уже в 1975 году на областном смотре – фестивале она заняла первое место. С тех пор учреждение дополнительного образования держит высокую планку.

С 1980 года его возглавляет заслуженный работник культуры РФ Галина Петрова. Под руководством Галины Ильиничны школа выросла в крупное учреждение дополнительного образования округа Муром. В 2016 году школа стала лауреатом общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Ежегодно учащиеся школы становятся лауреатами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов.

В настоящее время в музыкальной школе № 3 учатся игре на фортепиано, скрипке, виолончели, аккордеоне, баяне, домре, балалайке, гитаре, на духовых инструментах, академическому вокалу, хоровому пению 309 ребят.

В рамках нацпроекта «Культура» учреждению дополнительного образования выделят более четырех с половиной миллионов рублей. На эти средства будут приобретены музыкальные инструменты (балалайки, домры, скрипки, пианино, гитара и аккордеон), оборудование для проведения занятий и учебно-методическую литературу.

– Мы очень рады, что наша школа стала участником национального проекта «Культура», – говорит директор детской музыкальной школы № 3 города Мурома Галина Петрова. – Благодаря ему мы сможем значительно обновить материально-техническую базу нашего учреждения. Музыкальные инструменты – это основа основ. Конечно, износ их достаточно большой. Четыре года назад мы приобрели новые пианино для фортепианного отделения, сейчас мы обновим инструменты в отделении русских народных инструментов. Конечно, мы хотим, чтобы наши дети занимались в комфортных условиях, учились музыке на современных инструментах, с удовольствием приходили на занятия в нашу школу.

– Поддержка культуры и искусства, творческое развитие и воспитание подрастающего поколения – важнейшее направление государственной политики, – отмечает депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова. – Особое внимание в этой работе следует уделять детским школам искусств и музыкальным школам. Они являются начальной ступенью профессионального образования, их деятельность направлена на художественное, эстетическое и духовное воспитание подрастающего поколения. Благодаря участию в национальном проекте «Культура» детские школы искусств и музыкальные школы Владимирской области сделают большой шаг вперед, что, безусловно, положительно отразится на учебном процессе.

Арина Гордеева