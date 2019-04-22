Праздник Победы начнется с велопробега

Город Владимир начал масштабную подготовку к празднованию 74-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В детских и районных центрах досуга и культуры устроены тематические экспозиции и выставки. Во Дворце детско-юношеского творчества , к примеру, можно посмотреть работы дошколят, а сегодня выставочный центр (на Б. Московской, 59) запустит медиапроект «Этот День Победы».

С 24 апреля будут проводиться товарищеские соревнования по шахматам между ветеранами и школьниками. 27 апреля на Лыбедской магистрали пройдет масштабный велопробег. 5 мая будет организована акция «Вступи в Бессмертный полк». Желающих встретят в парках и скверах Владимира. Юнармейцы прибудут на улицу победителей Совхозную уже 7 мая. Ветеранам вручат подарки. Для всех жителей улицы устроят концерт под открытым небом. До конца апреля на всех мемориалах областного центра проведут работы по благоустройству: восстановят плитку, вывезут мусор, обновят краску на надписях.

А 9 мая развернутся собственно праздничные мероприятия. С девяти до десяти утра в микрорайонах и центре города организуют торжественные шествия. Бессмертный полк традиционно двинется от Садовой площади в сторону площади Победы. Отдельные колонны полка пройдут от ДК молодежи до Князь-Владимирского кладбища. С полудня жителей ждут во всех парках города. Концерты, угощения, поздравления и праздничное настроение – все это будет на центральных уличных площадках.

Анна Тумановская

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