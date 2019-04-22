Мама, я анимешник!

С каждым годом анимешников становится все больше, в том числе и среди взрослых. Но почему поклонники аниме не афишируют свою любовь к японским мультфильмам. Чем косплеер отличается от анимешника? Как распознать мультимана в толпе? Об аниме, мангах и дорамах расскажет Валерия Жегулова и посоветует, что посмотреть новичкам.

Теперь мы в тренде!

– Лера, пару слов о себе?

– Мне 18 лет, я учусь в ННГУ имени Лобачевского на факультете филологии и журналистики. На первом курсе. Очень люблю аниме. Обожаю рисовать красками, карандашами и мелками. Мне нравится пробовать что-то новое. Увлекаюсь также травами, мне интересны их свойства и составление чайных купажей. Это так здорово – самостоятельно заварить общеукрепляющий или тонизирующий чай, чай от кашля. Вообще, есть еще множество всего, чем бы я хотела заниматься.

– Что же такое аниме?



– Самый простой и распространенный ответ: аниме – это японская анимация. Но что интересно: сейчас появляется не только японское аниме, но и китайское! В общем, аниме – это один из видов мультипликации с восточным уклоном, с характерной манерой отрисовки персонажей.

– С чего началось твое аниме? Как узнала о нем? Самая любимая история?

– В детстве я смотрела по телевизору “Ходячий замок”, «Унесённые призраками» и “Шаман Кинга”, даже не зная, что это аниме. Кстати, “Ходячий замок” в 2004 году впервые в истории Венецианского кинофестиваля открыл кинопоказ. Изумительная графика и красивая музыка мало кого оставили равнодушным.

Уже в более сознательном возрасте вместе с подругой посмотрела “Ангельские ритмы”. И только тогда я узнала, что это называется аниме! Я была под впечатлением, всерьез стала интересоваться. Никогда не могла точно сказать, какое аниме у меня любимое, ибо каждое из них я смотрела в разном возрасте, и воспринималось оно по-разному. В моих воспоминаниях каждая анимация одинаково ценна. Из последнего запомнившегося – “Парад смерти”.

– Как друзья относятся к твоему увлечению?

– Мало кто из друзей о нем знает, а те, кто в курсе, разделяют его.

– Почему большинство анимешников плохо идет на контакт? Стесняются своего увлечения? Работает стереотип, что аниме – это только для подростков?



– Дело в том, что еще пару лет назад в России, да и в мире, недолюбливали, не понимали тех, кто смотрит аниме, изводили их, высмеивали. Это было немодно. Сегодня, и в это даже сложно поверить, отношение к аниме изменилось. Я вижу, как медийные личности открыто говорят о том, что смотрят и любят этот жанр. А вы знаете, что все эти актеры: Робин Уильмс, Тоби Магуайр, Киану Ривз, Роберт Паттисон, Леонардо ди Каприо, Дэниэл Рэдклифф, Уилл Смит, Меган Фокс – поклонники японской анимации? Теперь мы в тренде, но я все равно особо не афиширую свою любовь. Если спросят, прямо скажу, честно: «Да, смотрю, да, мне это нравится».

Кстати, есть еще косплееры, некоторые их путают с анимешниками. Дело в том, что не каждый анимешник будет косплеером – человеком, который воплощает персонажа из аниме, манги (японские комиксы) или даже компьютерной игры. Подбирается костюм, макияж, дублируются движения и повадки персонажа. Хотя мы дружим с косплеерами, общаемся.

Аниме только для подростков? Это всего лишь стереотип. Он появился из-за того, что большинство аниме как раз и ориентированы на подростковый возраст. На самом деле аниме есть для разных возрастных групп. В Японии аниме смотрят многие взрослые, в том числе пожилые. И это неудивительно: аниме-индустрии уже больше 60 лет, а манга-индустрии – 70 лет. Подростки, которые смотрели первые аниме и читали мангу, успели состариться и обзавестись внуками.

В Стране восходящего солнца аниме для детей показывают рано утром или вечером, потому что днем дети должны играть с друзьями, родными и гулять, а аниме для взрослых – после полуночи. В японских кинотеатрах также активно демонстрируют аниме. Японцы не боятся быть осмеянными, в любом возрасте покупают себе аниме-атрибутику, собирают коллекции.

Ленточка зеленая, голубая, оранжевая…

– Много анимешников знаешь?



– Прилично, если учесть, как много существует сообществ на эту тему. Хотя и без них лично знаю многих людей, которые не чураются смотреть аниме. Кстати, знаю, что многие подростки, начав смотреть аниме, увлекли не только друзей, но и родителей. И теперь некоторые мамы отлично разбираются в аниме, а также смотрят дорамы (японские сериалы). Так что аниме – это «заразно»!

А дорамы – это моя сериальная любовь. Я люблю и западные сериалы, но Восток занимает отдельное место в моем сердце. Сначала они кажутся специфичными, так как культура и нравы довольно сильно отличаются от наших. Но когда ты знакомишься с их традициями и взглядами на мир, то уже понимаешь, что все очень интересно, неоднозначно и познавательно.

– Говорят, среди анимешников есть обычай – ходить с зелёной ленточкой на руке. Носила? Видела кого-то?



– Да, это правда. Сама никогда не ходила, но всегда было приятно увидеть на улице или в коридоре вуза такого человека, сразу чувствовала, что я такая не одна. Вообще, зеленая ленточка – это символ того, что ты посмотрел 5 аниме и больше, ты начинающий поклонник восточной анимации. Кроме зеленой ленточки есть голубая (ее носят вместе с зеленой те, кто посмотрел более 40 аниме, это любители) и оранжевая (те, кто видел более 80 аниме, их называют «отаку», что в переводе с японского «крайне увлеченный человек»).

– В день аниме анимешники кричат «Ня»! Почему? А ты кричала?



– Вообще, это какой-то стереотип об анимешниках из-за банального незнания. “Ня” ассоциируется с аниме, потому что по-японски это “мяу”. В культуре Японии любят все милое, там была мода на нэко (кошек) в аниме. Примерно в это время в России и начали появляться любители японской анимации. Наверное, поэтому и получился такой ассоциативный ряд. Кричала ли я «Ня»? Да! Кстати, День анимешника мы отмечали совсем недавно – 10 апреля.

– На какие фестивали ездила, в какие города? Куда бы хотелось съездить?



– Фестивали по большей части обходили меня стороной, но только недавно поняла, как много я потеряла. Мне даже кажется, что человеку, не интересующемуся всем этим, все равно будет интересно и познавательно. Недавно была на “Fan Fan” в Нижнем Новгороде, где проводили концерт с ведущими и выступлениями участников в разных номинациях, а в перерывах можно было сфотографироваться с косплеерами, пройтись по стендам и купит себе японских сладостей, авторские украшения, необязательно завязанные на аниме. Меня удивило, что там были художники с авторскими комиксами, открытками, наклейками.

Сейчас гораздо легче попасть на какой-нибудь аниме-фестиваль, аниме-тусовку, так как они стали проходить во многих городах России. Раньше такого не было. Моя мечта, как и многих анимешников, – это аниме-фестиваль Anime Japan, который проходит раз год в Токио, туда съезжаются со всего мира поклонники аниме. В этом году его посетило почти 150 000 человек. Надеюсь, и я когда-нибудь буду среди этих счастливчиков.

Топ аниме от Леры Жегуловой

• «Вайолет Эвергарден» – красивая рисовка, прекрасные саундтреки и трогательные истории, 16+.

• «Невеста чародея» – аниме для тех, кто хочет волшебства, 16+.

• «И всё-таки мир прекрасен» – история о взаимоотношениях, о том, что настоящая, искренняя любовь звучит не в словах, а проявляется в поступках, 16+.

• «Перевёрнутая Патэма» («Патэма наоборот») – фантастика, катастрофа и два мира, аниме о доверии, 12+.

• «Эхо террора» – аниме о том, как громко надо кричать, чтобы тебя услышали взрослые. На высоте сюжет, музыка, картинка, 16+.

Елена Середина

Заглавное фото из архива Валерии Жегуловой