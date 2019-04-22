Как правильно провести Страстную неделю

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Календарь последней седмицы перед Пасхой
Последняя неделя перед Пасхой завершает пост и посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. Называется она Страстной из-за страданий (страстей) Сына Божьего перед своей гибелью. Каждый ее день считается святым днем. Чтобы подчеркнуть особенность и важность каждого дня Страстной недели, к его названию добавляют слово «великий».
Это дни посещения всех уставных богослужений и самого строгого поста. Разрешены только хлеб, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты. Из напитков предпочтительны вода, настои или отвары трав, ягод, фруктов с медом.
В народе эту неделю еще называют Чистой седмицей. Ее ритуалы больше всего направлены на духовное и телесное очищение. В этот период начинаются все приготовления к Пасхе.
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Понедельник
В начале Страстной недели вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа. В церквях зачитывают евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы. Она символизирует душу, не приносящую духовных плодов: истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.
В этот день берутся за подготовку дома к Пасхе. Мужчины делают мелкий ремонт, а женщины проводят тщательную уборку и большую стирку. Разбирают сезонную одежду: зимнюю укладывают на хранение, а весеннюю и летнюю готовят к носке.
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Вторник
В храмах пересказывают проповеди Иисуса Христа, произносимые им в Иерусалиме. В этот день Им было рассказано ученикам о втором пришествии, притча о десяти девах, притча о талантах.
Женщины дома заканчивают стирать и гладить белье, подготавливают наряд для праздника. Особое внимание уделяют выбору скатерти для праздничного стола и полотенца, с которым отправятся на пасхальную службу. Они должны быть белыми с вышивкой красной, зеленой и золотистой нитями. Также в этот день покупают продукты для Светлой Пасхи.
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Среда
Православные христиане вспоминаются помазание Иисуса Христа миром и предательство Иуды.
В этот день заканчивают уборку в доме и украшают его к Пасхе. Выносят весь мусор и покупают яйца для покраски на Пасху. Согласно поверьям яйца, купленные в этот день, долго не испортятся, идеально окрасятся и будут самыми вкусными.
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Четверг
День Тайной вечери и установления Иисусом Христом таинства евхаристии (причащения).
Великий четверг также называется Чистым. Его принято начинать еще до восхода солнца. В этот день проводят купание с молитвой, что помогает сохранить здоровье всей семье круглый год. Все христиане причащаются и подают к столу освященные хлеб и соль.
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Пятница
Наиболее скорбный день недели. Православные христиане вспоминают арест Иисуса Христа в Гефсиманском саду, суд первосвященников и Пилата, крестный путь Сына Божьего, распятие, смерть и сопровождающие её знамения, снятие с креста и погребение. Вечером во время церковных богослужений выносят Плащаницу, которую устанавливают в центре храма, украшая ее цветами и умащивая благовониями.
Запрещено употреблять какую-либо еду до вечерней службы. В ночь на Страстную пятницу не рекомендуется спать, а полагается молиться. Наши прадеды днем не работали, а проводили время в церкви или дома у иконы.
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Суббота
В этот день вспоминают о захоронении Сына Божьего, о его победе над смертью в аду и вхождении в рай. Заканчивают красить яйца и собирают пасхальную корзину: пекут куличи, готовят мясо и рыбу.
Вечером проводят Святую литургию сочельника, после которого объявляют благую весть о Христовом Воскресении: «Христос воскрес, воистину воскрес!».
Татьяна Лысова
Фото из открытых источников
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