Банда, гулять! Топ-5 подвижных игр от супербабушки

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На природу всей семьей
На прошлой неделе я рассказала вам о своих любимых играх с внуками дома. Эти занятия относительно спокойны. Но ведь весна в самом разгаре. Радуют первоцветы и тёплое солнышко. И хочется все больше времени проводить на улице. Поехать за город, посидеть у реки, пожарить шашлычков и выпить чая, приготовленного на костре. И, конечно, весело провести время с семьёй. А для этого нужно запастись весёлыми играми, в которые взрослые смогут играть вместе с малышами. И тогда прогулка станет чем-то большим, чем просто пикник. Это будет уже настоящий праздник общения родителей и детей, который непременно запомнится.
Собираясь на пикник, давайте захватим с собой только мяч, а весь остальной реквизит для игр найдём на месте.
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Мяч по кругу
Перебрасывает мяч друг другу по кругу в нарастающем темпе. Быстрее и быстрее. Из круга выбывает игрок, у которого падает мяч. Остальные участники остаются на своих местах. Круг не сужаем. Расстояние постепенно увеличивается и ловить мяч становится сложнее. Выигрывает тот, кто остаётся последним.
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Два мяча
Усложняем задачу. Вновь становимся в круг. По команде игроки начинают передавать оба мяча по кругу в одном направлении. Тот, у кого оказываются сразу оба мяча, получает штрафное очко и выполняет простое и весёлое задание. Рассказать стишок, добежать до елочки и обратно – тут фантазия игроков безгранична.
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Белка на дереве
Деревья пометим верёвками или ленточками. Деревьев должно быть по количеству на одно меньше, чем игроков. Выбираем водящего с помощью считалочки. Игроки прячутся за деревьями и по команде начинают меняться местами. Задача водящего – занять свободное место. Игрок, чьё место оказалось занятым, становится водящим.
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Штандер - стоп!
Вспомним дворовую игру нашего детства. А заодно научим наших малышей весело проводить свой досуг!
Итак, все игроки стоят в центре ровной площадки или полянки. Водящий подбрасывает вверх мяч, называя имя одного из участников игры. Тот игрок, чье имя назвали, старается поймать мяч, а все остальные разбегаются в разные стороны. Как только игрок поймал мяч, он кричит: «Штандер-стоп!» Все замирают на месте. Теперь новый водящий должен попасть мячом в кого-либо из игроков. Тот, в кого попали, становится водящим. Если бросавший промахнулся, водящим остается он.
ВНИМАНИЕ!! Играя в эту игру, в азарте не забудьте о том, что рядом с вами малыши. Дайте возможность и им стать равноправными участниками игры. Вызывая ребенка, подбрасывайте снаряд невысоко и не отбегайте слишком далеко, чтобы маленькие ручки смогли добросить до вас мячик. Радости от успехов у ребёнка будет море!!! А это как раз то, что нам нужно!
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Собери сокровища
К ветке дерева подвесьте на веревке мяч так, чтобы он почти касался земли (мячик можно положить в сетку, а уже к сетке привязать веревку). Под ним положите несколько мелких предметов (шишек, камешков, яблок и т.д.). Игрок отводит мяч до уровня головы, затем отпускает его и бежит собирать то, что разложено на земле. Нужно собрать как можно больше предметов и вернуться на место, чтобы качающийся мяч вас не задел. В эту игру можно играть по очереди, а потом сосчитать собранные предметы и определить, кто из игроков оказался самым быстрым и ловким.
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Играйте с нами, играйте лучше нас!
На самом деле игр на природе можно придумать огромное множество. Весёлые эстафеты и спокойные посиделки у костра. Впереди же целое лето!!! И если вам захочется во время семейного пикника поиграть со своими детьми, я продолжу делиться с вами идеями, как это сделать.
Только, пожалуйста, на отдых захватите с собой аптечку: йод, лейкопластырь, бинт и все необходимое для того, чтобы смазать и заклеить ранки и ссадины, которые неугомонные детишки могут в азарте получить. А они будут, избежать этого можно только отправив ребенка под дерево с телефоном или планшетом в руках. Но будет ли весело от этого вам и вашим детям?
Ваша бабаушка-блогер Инна Савельева
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