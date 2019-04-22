Банда, гулять! Топ-5 подвижных игр от супербабушки

На прошлой неделе я рассказала вам о своих любимых играх с внуками дома. Эти занятия относительно спокойны. Но ведь весна в самом разгаре. Радуют первоцветы и тёплое солнышко. И хочется все больше времени проводить на улице. Поехать за город, посидеть у реки, пожарить шашлычков и выпить чая, приготовленного на костре. И, конечно, весело провести время с семьёй. А для этого нужно запастись весёлыми играми, в которые взрослые смогут играть вместе с малышами. И тогда прогулка станет чем-то большим, чем просто пикник. Это будет уже настоящий праздник общения родителей и детей, который непременно запомнится.

Собираясь на пикник, давайте захватим с собой только мяч, а весь остальной реквизит для игр найдём на месте.