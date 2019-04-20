Вместо сгоревшего векового дуба высадили молодые деревья

В пойме Клязьмы, в Загородном районе Владимира, где недавно сгорел вековой дуб, высадили молодые деревья. За лопату взялся представитель экологического движения Александр Нерд, который до последнего пытался отстоять охваченное пламенем дерево. На помощь ему пришли неравнодушные к природе родного края владимирцы.

– Пока мы высадили не саженцы, а пересадили три деревца с одного места на другое. Они росли очень тесно друг к другу в подлеске и были обречены на гибель, когда вырастут большими, – пояснил Александр Нерд. – Их мы посадили рядом со сгоревшим дубом (сажать на его месте нет смысла, там остались корни).

Также Александр рассказал, что уже в начале мая активисты планируют там же высадить большое количество молодых сеянцев дуба и других пород деревьев. Дуб, которому приблизительно было 150 лет, в пойме Клязьмы пострадал от горящей травы. Огонь быстро перекинулся на дерево, и отстоять его не удалось.

– Я пытался своими силами погасить огонь. С травой кое-как справлялся, но самый старый дуб поблизости уже горел изнутри, и, как по трубе, огонь шел наверх, к кроне. Рядом был снег, я пытался закидать пламя, но огонь уже охватил большую часть ствола – было бесполезно, – рассказал Александр Нерд.

Ольга Ефремова