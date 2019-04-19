Чем Россия интересна миру? Только талантами!

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Утром, собираясь на работу, попутно смотрел “Театральную летопись” – фильм-монолог, где знаменитый актёр и режиссер Игорь Кваша делится своими мыслями о жизни, театре, кино… Фильм был снят в 2008 году, за четыре года до смерти Игоря Владимировича… В части, показанной сегодня, был один эпизод, когда герой рассуждает о роли культуры. И я услышал примерно те же мысли, которые сам проговаривал накануне во время съёмки “Бредешка” № 24. Там даже сравнения схожие – когда говорится о ядерных ракетах, вооружениях и т.д. Для меня это важно, поскольку я всегда чувствую неуверенность, рассуждая о культуре. Слишком высока, недосягаема эта сфера. И то, что с ней связано, я скорее понимаю интуитивно, на уровне ощущений, но никак не профессионально. И тут – такая моральная поддержка. Слова Игоря Кваши. Как знак: профан ты, Коля, конечно, но не окончательный…

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