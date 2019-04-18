Топ-5 спокойных игр с внуками

Мне, к счастью, достались внуки с разными характерами и темпераментом. Старший Максим очень увлекающийся и подвижный, младшая Валерия же – созерцатель и мыслитель. В одном они очень схожи – упрямые и целеустремленные. Поэтому нужно уметь переключать их внимание и увлекать чем-то новым и безопасным. А как можно переключить внимание ребёнка? Конечно, интересной игрой!

Максим очень любит игры, особенно те, где надо много бегать. Даже если он болен. Стоит температуре немного снизиться, как он тут же кричит: “Бабушка! Играть!” И с воплем “Не догонишь, не догонишь!” мчится по комнате кругами. У меня, конечно, не всегда есть силы целый день “марафонить” вместе с ним. Поэтому заготовлено несколько игр-“отдыхалочек”. Ими я и хочу поделиться с вами, дорогие читатели моего блога на «Призыв.ру».