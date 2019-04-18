Топ-5 спокойных игр с внуками

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Игры-"отдыхалочки"
Мне, к счастью, достались внуки с разными характерами и темпераментом. Старший Максим очень увлекающийся и подвижный, младшая Валерия же – созерцатель и мыслитель. В одном они очень схожи – упрямые и целеустремленные. Поэтому нужно уметь переключать их внимание и увлекать чем-то новым и безопасным. А как можно переключить внимание ребёнка? Конечно, интересной игрой!
Максим очень любит игры, особенно те, где надо много бегать. Даже если он болен. Стоит температуре немного снизиться, как он тут же кричит: “Бабушка! Играть!” И с воплем “Не догонишь, не догонишь!” мчится по комнате кругами. У меня, конечно, не всегда есть силы целый день “марафонить” вместе с ним. Поэтому заготовлено несколько игр-“отдыхалочек”. Ими я и хочу поделиться с вами, дорогие читатели моего блога на «Призыв.ру».
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Старые добрые прятки
Самая популярная и известная игра в любом возрасте. Но тут важно, чтобы прятался именно малыш. А вы его долго искали, даже если он стоит у вас за спиной. Главное, не переусердствуйте и не забудьте, что вы его ищете. А когда «неожиданно» найдете, долго восторгайтесь его хитрости и находчивости: надо же так хорошо спрятался, еле нашла!
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Мирный татуаж
Дайте малышу фломастеры, которые легко смываются. И разрешите рисовать на своей руке или ноге. А потом и сами нарисуйте что-нибудь у него на ручке. Кстати, если места на вашем теле не осталось, можете в качестве модели пригласить и дедушку или ещё кого-то из членов семьи. Веселое, увлекательное и тихое занятие. А потом всем вместе можно отмываться в ванной. И тут уже время немного пошуметь и поплескаться!
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Загадочные картинки
Чем-то похожа на предыдущую игру, только в этом случае дайте палочку ребенку (например, для суши) или предложите ему пальчиком нарисовать что-то вам на спине, руке, ноге (и так далее), а ваша задача – угадать, что же было нарисовано. Бонус для бабушки – весьма приятный массаж.
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20 палочек
Высыпаем на стол карандаши и фломастеры. 2 игрока по очереди берут по одной, по две или по три палочки. Проигрывает тот, кому придётся взять последнюю палочку.
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Книжка на стене
Ну а напоследок хочу поделиться “отдыхалочкой” от моих детей. Недавно сын нашёл дома старый фильмоскоп с диафильмами. И теперь, когда внук вечером сильно разыграется, мама с папой достают фильмоскоп и организуют семейный просмотр. Кстати, детям это ОЧЕНЬ нравится. Ведь получается книжка на стене! Где такое еще увидишь в наше время?
А в какие игры со своими детьми играете вы, дорогие читатели? Поделитесь. И я с удовольствием сыграю в них со своими внуками. Забегая немного вперед, скажу, что в следующий раз я поделюсь своими “игровыми наработками” на улице. Будет весело!
Ваша бабушка-блогер Инна Савельева
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