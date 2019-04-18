Телеканал ТНТ4 по-братски покажет своих зрителей

Целый час на телеканале будет состоять из зрительских пожеланий

Премьера с 22 апреля в 18:00 — уникальный проект «Поставь по-братски» (16+).

ТНТ4 стоит на двух китах. Первый — огромная библиотека лучшего комедийного контента. Второй — зрители, самый ценный ресурс телеканала. Теперь появился проект, который их объединит. Каждый зритель может снять видео с просьбой показать определённый номер Comedy Club, прислать на ТНТ4 и увидеть в эфире и любимый номер, и любимого себя. Главное сказать магические слова: «Поставь по-братски!»

«Поставь по-братски» — одна большая часовая фан-встреча с понедельника по четверг в 18:00. Телеканал мог бы собрать пожелания в письмах и сообщениях, но так не получится личного контакта. Через видео ТНТ4 познакомится с самыми активными зрителями и сделает их частью своего «золотого контента». Также для канала – это возможность узнать предпочтения аудитории и подбирать соответствующий контент.

Хочешь увидеть любимый номер Comedy Club и самому попасть в эфир ТНТ4? Запомни простой алгоритм:

Сними на видео, как ты заказываешь любимый номер Comedy Club Отправь его на сайт или в мессенджер WhatsApp ТНТ4 по номеру +7 910 467-44-43 Для того чтобы соблюсти юридические формальности, нужно сказать в начале или в конце фразу: «Снимая это видео, прошу показать его в эфире ТНТ4»

Лови в эфире себя и свой любимый номер с 22 апреля в 18:00 на ТНТ4!

Наталья Валова