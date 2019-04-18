Что вы знаете о Доме офицеров?

Для какой организации было построено в 1825-1826 годах на Соборной площади самое красивое здание в стиле классицизма в городе Владимире? Дворянское собрание Офицерское собрание Городская дума Правильно! Неправильно! -

Кто из талантливых архитекторов казаковской школы стал автором проекта здания Дворянского собрания? Осип Бове Андрей Воронихин Василий Дрегалов Правильно! Неправильно! -

Книжная коллекция родственника какого российского поэта стала основой первой во Владимире публичной библиотеки, открытой в 1834 году в здании Дворянского собрания? Петра Вяземского Дмитрия Веневитинова Владимира Бенедиктова Правильно! Неправильно! -

Для кого из царствующего дома Романовых в здании Дворянского собрания в 1837 году была устроена выставка изделий Владимирской губернии? Императора Николая I Цесаревича Александр Николаевича Императрицы Александры Федоровны Правильно! Неправильно! -

С какой целью в 1841 г. к зданию Дворянского дома с восточной стороны было пристроено еще одно здание, составившее вместе с ним величественный архитектурный ансамбль? Для устройства благородного пансиона Владимирской мужской гимназии Для размещения канцелярии и квартир служителей Дворянского собрания Для организации городского театра Правильно! Неправильно! -

Кто был инициатором организации постоянной выставки мануфактурных, заводских и естественных произведений Владимирской губернии в губернской мужской гимназии? Владимирский губернатор генерал-лейтенант Владимир Струков Директор владимирской губернской гимназии Николай Соханский Секретарь Владимирского губернского статистического комитета Константин Тихонравова Правильно! Неправильно! -

Как использовалось здание Дворянского собрания во время Первой мировой войны? Здесь разместили беженцев Здесь устроили лазарет для дворян Здесь открыли призывной пункт Правильно! Неправильно! -

Кто из знаменитых советских поэтов выступал в 1927 году в Центральном клубе, разместившемся в здании на Соборной площади? Владимир Маяковский Борис Пастернак Сергей Есенин Правильно! Неправильно! -

В каком году здание Дворянского собрания было отдано под Дом офицеров? 1947 1957 1967 Правильно! Неправильно! -