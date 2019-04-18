Что вы знаете о Доме офицеров?

Для какой организации было построено в 1825-1826 годах на Соборной площади самое красивое здание в стиле классицизма в городе Владимире?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из талантливых архитекторов казаковской школы стал автором проекта здания Дворянского собрания?
Правильно!
Неправильно!
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Книжная коллекция родственника какого российского поэта стала основой первой во Владимире публичной библиотеки, открытой в 1834 году в здании Дворянского собрания?
Правильно!
Неправильно!
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Для кого из царствующего дома Романовых в здании Дворянского собрания в 1837 году была устроена выставка изделий Владимирской губернии?
Правильно!
Неправильно!
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С какой целью в 1841 г. к зданию Дворянского дома с восточной стороны было пристроено еще одно здание, составившее вместе с ним величественный архитектурный ансамбль?
Правильно!
Неправильно!
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Кто был инициатором организации постоянной выставки мануфактурных, заводских и естественных произведений Владимирской губернии в губернской мужской гимназии?
Правильно!
Неправильно!
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Как использовалось здание Дворянского собрания во время Первой мировой войны?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из знаменитых советских поэтов выступал в 1927 году в Центральном клубе, разместившемся в здании на Соборной площади?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году здание Дворянского собрания было отдано под Дом офицеров?
Правильно!
Неправильно!
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Что сейчас разместилось в бывшем Дворянском собрании и Доме офицеров?
Правильно!
Неправильно!
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