Батареи в квартирах остынут по просьбам жителей

Владимирцам, изнывающим от жары в своих квартирах, могут отключить отопление досрочно. Особенно это актуально в преддверии грядущего потепления. Чтобы добиться комфортной температуры в своих домах, а также сэкономить на оплате отопления, жителям многоквартирных домов рекомендуют обратиться в управляющую компанию. При этом решение должно быть коллективным.

Получив такое обращение от жильцов, управляющая компания должна будет составить заявку в теплоснабжающую организацию.

– В случае понижения температуры воздуха подача теплоресурсов будет возобновлена в прежнем режиме после получения соответствующего обращения от УК, – уточняют в пресс-службе владимирского филиала «Т Плюс».

Владимирцам напоминают, что отопительный сезон будет завершен после выхода соответствующего постановления администрации города. Согласно действующим нормативам происходит это после того, как среднесуточная температура превысит +8°С и будет удерживаться на этом уровне пять суток подряд.

Ольга Ефремова

Фото: vechorka.ru