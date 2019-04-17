Средства самоспасения на пожаре должны быть в каждой квартире

Пожары регулярно попадают в сводку новостей. Увы, но это зачастую трагическое событие – часть нашей жизни. К этому явлению нельзя оказаться абсолютно готовым, но превентивные меры по профилактике и тем более спасению жизни в силах предпринять каждый.

Мы уже писали на страницах «Призыва» о некоторых мероприятиях, которые должен выполнить каждый, кого беспокоит пожарная безопасность в своем жилище. И перед тем, как перейти к теме «самоспасателей», давайте кратко освежим в памяти то, о чем мы писали раньше. Это важно.

Наиболее частой причиной пожара до сих пор является электропроводка. В XXI веке в мире существует огромное количество самых разных средств защиты электропроводки, которые до сих пор используются крайне мало. О них мы писали в статье «Устройства, спасающие жизни». И если в вашей квартире их нет, то поставьте хотя бы УЗО (устройство защитного отключение) – современная электрика немыслима без него. Ну а в странах Запада уже являются обязательными к установке УЗИс (Устройства защиты от искрения), которые лишь недавно стали появляться на прилавках наших специализированных магазинов.

Но даже если вы по максимуму защитите свою квартиру от пожара, основные риски все же исходят от другого. Большинство погибших при пожарах умирает не от огня, а от дыма, тем более в условиях, когда повсеместно используются ПВХ-материалы. Они при возгорании выделяют едкий и опасный дым, вдохнув который, человек моментально теряет сознание. Впрочем, сам факт повышения концентрации углекислого газа в помещении также может привести к потере сознания и смерти.

Поэтому, если не дай бог пожар произойдет в нижних квартирах, дым очень быстро заполнит жилища соседей сверху. И если днем вы еще можете почувствовать запах дыма и успеть выбежать, то ночью, когда все спят, дым представляет максимальную угрозу жизни и здоровью. Поэтому в каждых квартирах обязательно должны быть смонтированы датчики дыма, о которых мы писали в статье «Не проспи пожар в своей квартире!» Такие датчики работают от батареек и стоят недорого. Кстати, от батареек они работают внушительно долго – от 2 до 10 лет. Обязательны к применению.

Воспользовавшись устройствами, перечисленными выше, мы защищаем электропроводку и минимизируем риски задохнуться от дыма во время сна. Но что делать, если дым уже повсюду и выйти без средств защиты дыхания на улицу не представляется возможным. Или же огонь перегородил проход, и все, что остается, – это ждать пожарных в плотных клубах дыма. Именно для таких целей придуманы самоспасатели.

Самоспасатель – это средство индивидуальной защиты, которым может воспользоваться любой человек для того, чтобы оперативно защитить органы дыхания или зрения от опасной атмосферы в случае пожара, аварии или всевозможных других чрезвычайных ситуаций. Самоспасателей на рынке великое множество, но концептуально они делятся на два типа: самоспасатели фильтрующие и изолирующие. Фильтрующие представлены на фото выше. Чаще всего именно их покупают в городские квартиры. Их задача очистить воздух при вдыхании. Согласно данным производителей сертифицированные фильтрующие самоспасатели позволят покинут задымленное помещение при бытовом пожаре с минимальным риском отравления (работают в среднем до 20-30 минут). Однако если концентрация кислорода по той или иной причине окажется слишком маленькой, то тут фильтрующие самоспасатели не помогут.

В условиях недостатка кислорода следует применять самоспасатели изолирующие, например, “СПИ-20”:

Самоспасатели изолирующие не требуют наличия кислорода в помещении, а позволяют преобразовывать выдыхаемую человеком влагу и углекислый газ в кислород, пригодный для дыхания. Подобные устройства относятся к промышленным и применяются при эвакуации в особо опасных условиях, в том числе на химических производствах или при техногенных авариях. Так, например, согласно исследованиям, при воздействии метилизоцианата при концентрациях, меньших, чем во время Бхопальской катастрофы, фильтрующие самоспасатели оказались менее эффективны, чем самоспасатели изолирующие. Но у изолирующих самоспасателей есть два недостатка – это более высокая цена и они сложнее в использовании.

Выбор самоспасателей сегодня велик. Какой выбирать, вопрос предпочтения и кошелька. На форумах в Интернете в спорах сломано множество копий о том, какой же все-таки лучше. Поэтому не буду более утомлять читателя трудностями выбора, а скажу, на чем остановился я. В свою квартиру я приобрел самоспасатели «Феникс-2». Они занимают мало места при хранении, стоят дешевле всего (во Владимире дешевле 2200 рублей я не нашел, в Москве купил за 1500 рублей). Эти самоспасатели надеваются проще всего, и производитель заявляет о возможности использования детьми от 7 лет.

Хотя по поводу детей у меня есть все же сомнения: довольно сложно будет засунуть крупный загубник в рот ребенку. Для этих целей все же лучше использовать детскую полумаску, такие есть, например, у модели «Шанс-Е»:

Но тем не менее «Феникс-2», будучи наиболее бюджетным и компактным из представленных на рынке вариантов, является хорошей основой для безопасности жильцов во время пожара.

Дым – это самая большая опасность во время пожара. Его проникающая способность поражает. Повсеместное использование ПВХ-материалов только усугубляет и без того проблемную ситуацию. А наплевательское отношение к электропроводке среди соседей и управляющих компаний заставляет разумных жильцов дома прибегать к превентивным мерам. Я глубоко убежден: каждая человеческая жизнь бесценна. А посему настоятельно рекомендую – позаботьтесь о себе и близких.

Виктор Волчек

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Заглавное фото: wallpapersontheweb.net