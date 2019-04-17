Скотник спас 200 коров, рискуя жизнью

Скотника хозяйства «Вперёд» Селивановского района наградили за героический поступок. Андрей Гамаюнов, рискуя своей жизнью, спас более 200 коров. ЧП на ферме произошло 30 января. Под тяжестью снега и наледи обрушилась крыша коровника. Находившийся в этот момент в здании скотник, не раздумывая, бросился выводить коров во двор. Животных удалось уберечь, а вот Андрей Гамаюнов пострадал, он получил травму головы и перелом рёбер.

Накануне в “Белом доме” Андрею Гамаюнову вручили сертификат на двухнедельный курс реабилитации и восстановления во владимирском санатории «Заклязьменский», а также наградили памятными наручными часами губернатора. Также департамент здравоохранения областной администрации взял на контроль госпитализацию 48-летнего мужчины в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве, где ему будет проведена ещё одна важная операция.

Как рассказал сам Андрей Гамаюнов, владельцы предприятия, на котором произошло ЧП, оказывают ему посильную поддержку. Однако разбирательство продолжается. Главный инженер агрофирмы, на которого возложены обязанности по организации сезонных работ, обеспечивающих соблюдение правил техники безопасности труда работников, признал свое бездействие. Против него возбуждено уголовное дело.

Ольга Ефремова

Фото: ytimg.com