Место силы: церковь Покрова на Нерли

Яркая белая точка посреди бескрайних просторов – именно так выглядит церковь Покрова на Нерли с высоты птичьего полета. Скромная и вместе с тем завораживающая красота, дошедшая до нас с XII века… Лебедь-храм, шедевр древнерусского зодчества, самая известная белокаменная церковь во всем мире – это всё о ней. Именно Покрова на Нерли стараются посетить туристы, прибывающие во Владимирскую область. Здесь, на заливном лугу, в полутора километрах от поселка Боголюбово, как нигде ощущаешь удивительную связь с историей.

Экскурсию к церкви Покрова на Нерли специально для проекта “Точка на карте” провел Александр Варламов, лучший гид России в номинации “Город”. Делимся с вами потрясающими видами и не менее потрясающим рассказом:

Многие отмечают, что у Покрова на Нерли нужно побывать хотя бы четыре раза: летом, осенью, зимой и весной. Каждый раз храм выглядит “по-другому”, словно что-то неуловимо изменяется в нем. Самое удивительное зрелище – церковь во время весенних разливов. Вода покрывает Боголюбовский луг, оставляя лишь небольшой островок, на котором безупречно белеет маленький храм. Правда, такие мощные разливы бывают нечасто. В этом году, например, вода поднялась совсем незначительно. На главном фото, например, архивный кадр 2017 года.

Если надоела суета, хочется покоя и гармонии, смело отправляйтесь к церкви Покрова на Нерли. Удивительное совсем рядом!

Елена Пляскина

Фото и видео “Призыв.ру”