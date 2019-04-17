«Библионочь» в этом году приобретет театральный оттенок

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Вход свободный и бесплатный
Вместе со всей страной Владимир присоединяется к культурной акции «Библионочь», которая пройдет вечером 19 и 20 апреля уже в восьмой раз. Её организатор – Министерство культуры РФ предложило тему акции «Весь мир – театр», потому что 2019-й объявлен в России Годом театра. Во всех крупных библиотеках города пройдут разнообразные мероприятия, популяризирующие не только литературу и книги, но и театральное искусство. В эту необычную ночь в библиотеках состоятся мастер-классы и поэтические чтения, театрализованные действа и концерты, встречи с писателями и актёрами, книжные ярмарки, квесты, викторины. Все мероприятия бесплатные. Вход свободный.
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Владимирская областная научная библиотека
В «Библионочи-2019» (16+), организованной библиотекой, примут участие артисты драматического и кукольного театров, народных театральных студий, музыкальных коллективов. Например, заслуженная артистка РФ Жанна Хрулёва будет читать рассказы писателя-сатирика Аркадия Аверченко. А в музыкальном антракте «Споёмте, друзья» выступит владимирский певец и композитор Алексей Молдалиев. Астроном-любитель Антон Андрианов расскажет о своем «посещении» Луны, а владимирские путешественники Сергей Асташев и Дмитрий Козлов о приключениях на Севере. Будут организованы экскурсии в хранилище книжных памятников, театральное фотоателье, пройдёт чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Закончится «Библионочь» в полночь лазерным шоу. С подробной афишей “Библионочи” можно ознакомиться здесь.
ул. Дзержинского, 3
19 апреля с 20.00 до 24.00
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Центральная городская библиотека
19 апреля в Центральной городской библиотеке откроется «Большой Библиотечный Театр» (12+). И действительно, всё будет как в театре… Вешалка, буфет, большая и малая сцены, костюмерная, гримёрная и мастерская. Как в театре, но совсем по-другому, ведь участники действа окажутся в театре библиотечном и смогут стать не только зрителями, но и попробовать себя в роли актёров.
В этом году гостей библиотеки ждут театральный квест и яркие представления, в том числе Владимирского областного театра кукол. Состоится встреча с актером Владимирского академического театра драмы Виктором Мотызлевским и знакомство с разными видами театров — кукольным, драматическим, теневым, настольным. Пройдут интеллектуальная игра «КУЛЬтурная БИТва» и увлекательные мастер-классы, в том числе и по актерскому мастерству.
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Областная библиотека для детей
«Библиосумерки» (0+ – 12+) ожидают гостей библиотеки 20 апреля. В книгохранилище, святая святых каждой библиотеки, читателей обычно не пускают. Но это особенный день в году, поэтому подростков ждут здесь увлекательные литературные квесты (12+). Для малышей будут устроены «Театр Барабаса» (0+) и «Театр на ладошке» (0+). Будут открыты «Гримерка» (0+) и «Театральная мастерская» (12+). Мастер-класс по театральному фехтованию и управлению куклами проведут актрисы Владимирского областного театра кукол Марины Вахтаниной и Елены Тюриной (6+). Современным детям предоставляется уникальная возможность, что такое диафильмы, а взрослым – поностальгировать (6+). Закончатся «Библиосумерки» танцевальным флешмобом с мимами (0+). С подробной афишей “Библиосумерек” можно ознакомиться здесь.
ул. Мира, 51
20 апреля с 18.00 до 22.00
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Областная библиотека для молодежи
«Библионочь» (16+) 20 апреля откроется здесь выступлением музыкальной группы «Бесконечная история». Начнут свою работу «Реквизиторская», «Бутафорский цех», «Гримерка», «Костюмерная» и «Декораторская», «Репетиционная», «Художественная мастерская» и «Комната сценаристов». Актрис драмтеатра Анна Лузгина и Ариадна Брунер покажут спектакль о Марине Цветаевой «Руки, которые не нужны». «Поэтический перформанс» устроят владимирские поэты. Устроят ностальгическое прослушивание музыки из театральных постановок и фильмов на виниловых пластинках и караоке для всех любителей пения. Пройдет квест по произведениям Конан Дойля «Детективное агентство «Шерлок Холмс». Закончится «Библионочь» музыкальным сетом владимирских музыкальных групп «Горный ветер», «Заговорщики», «ФОН КНОФФ Оркестр», «Вне трафика». С подробной афишей “Библионочи” можно ознакомиться здесь.
пр-кт Строителей, 23
20 апреля с 18.00 до 24.00
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/biblonoch
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