«Библионочь» в этом году приобретет театральный оттенок

19 апреля в Центральной городской библиотеке откроется «Большой Библиотечный Театр» (12+). И действительно, всё будет как в театре… Вешалка, буфет, большая и малая сцены, костюмерная, гримёрная и мастерская. Как в театре, но совсем по-другому, ведь участники действа окажутся в театре библиотечном и смогут стать не только зрителями, но и попробовать себя в роли актёров.

В этом году гостей библиотеки ждут театральный квест и яркие представления, в том числе Владимирского областного театра кукол. Состоится встреча с актером Владимирского академического театра драмы Виктором Мотызлевским и знакомство с разными видами театров — кукольным, драматическим, теневым, настольным. Пройдут интеллектуальная игра «КУЛЬтурная БИТва» и увлекательные мастер-классы, в том числе и по актерскому мастерству.