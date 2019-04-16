Великий и ужасный Босх возродился в 3D

Известный владимирский скульптор Илья Шанин приложил руку к уникальному проекту. Он стал одним из 40 художников, которым доверили “оживить” картины Иеронима Босха, Яна ван Эйка и Ганса Мемлинга для музея скульптур в бельгийском Брюгге. На работу им дали всего 60 дней. Для уникальных скульптур потребовалось 22 тонны гипса! 3D-копии полотен заняли 700 квадратных метров стен музея.

Илья Шанин перенес в трехмерное пространство работы “великого и ужасного” Босха. Мы в восторге! Оцените сами:

Подсветка из 1800 светодиодных ламп и мультимедийные технологии заставляют оживать объемные копии великих художников.

Елена Пляскина

Фото из личного архива Ильи Шанина



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