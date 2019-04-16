Велосезон открыт! Как правильно обслуживать двухколесного друга?

На улице уже почти сухо. И многие открыли велосезон. Ваш двухколесный друг будет служить вам долго и без поломок, если уход за ним будет правильным и своевременным. О том, на что обратить внимание при покупке и что нужно делать на каждом техобслуживании, расскажет профессиональный велосипедист и мастер по велоремонту Иван Неверовский.

При покупке велосипеда важно помнить

Продавец обязан отдать покупателю исправный агрегат. Надо обязательно попросить сделать полную проверку всех систем и настроить рулевую вилку под покупателя. На данном этапе очень много тонкостей, которые радикально повлияют на управляемость и переключение передач. Самые распространенные ошибки настройки велосипеда при покупке:

Монетки (переключатели) установлены вплотную к грипсам (ручкам) и мешают пальцам удобно сделать захват. Это создает затруднения при переключении.

Тормоза задраны вверх или завалены вниз. То есть запястье вынуждено находиться в вывернутом положении, что, конечно, дико неудобно.

Ежедневный осмотр

Перед тем как сесть на велосипед, проверьте следующее:

Давление в шинах. На каждой шине пишется максимально допустимое значение давления. Оно выбирается произвольно в зависимости от стиля катания. Чем жестче и ровнее покрытие, тем давление должно быть выше. Рыхлая дорога – давление ниже.

Работоспособность втулок и тормозов. Чтобы проверить, приподнимаем велосипед, крутим переднее колесо, потом заднее. Смотрим реакцию. Колеса должны свободно вращаться. Если этого не происходит, то тут два варианта: либо проблема во втулке и подшипниках, либо в тормозах. Стоит оговориться – любой ремонт не является сложным, если знаешь как. Но если тормоза чаще всего настроить получится “на коленке” (с помощью отвертки и шестигранника), то со втулками придется повозиться. Лучше обратиться к мастеру, если вы обнаружили эту неисправность.

Тормоза. Если вы не видите проблемы в стоячем положении, это не значит, что ее нет. Тормоза нужно проверять еще и на ходу, чтобы понять, сколько реального тормозного усилия мы получаем. Если все в норме и вас устраивает тормозной путь, то можно ехать. Если нет, то нужно настраивать.

Самые частые неисправности

Большинство неисправностей определятся во время катания. Например, снижается эффективность тормозов, переключения скоростей становятся ватными и неточными, определяется низкое качество педалирования.

Нужно найти причину любой поломки. Например, покатались в дождь – во втулки подшипника попала вода, и колеса перестают накатывать, как прежде. Смылась смазка с цепи – в результате скрип и свист. Чтобы этого не происходило, нужно вовремя определять проблему и устранять ее. Для непредвиденных поломок в дороге рекомендуется брать две самые важные вещи:

Велоаптечка: заплатки, цемент или клей, шлифполотно или небольшая «наждачка», монтажка.

Мультитул (мультифункциональный инструмент): шестигранники, отвертки, спицевик, выжимка цепи, головки.

Каждый человек для себя сам решает, доверить своего любимого коня мастеру или самому попытаться вникнуть в тонкости веломеханики. Могу посоветовать, как минимум, познать азы, чтобы вовремя определять поломки.

Работы по обслуживанию велосипеда:

Регулярная мойка (желательно вручную, под давлением – ни в коем случае, если не имеете специальных знаний).

Чистка и смазка цепи – каждые 150 – 200 км.

Замена цепи и звёзд – примерно через 1 – 6 тыс. км.

Переборка втулок – примерно раз в год или каждые 5000 км.

Настройка переключателей – при неисправности.

Переборка рулевой – раз в год.

Протяжка спиц, выравнивание восьмерок – при появлении проблем или когда спицы не натянуты.

Настройка тормозов, замена колодок – при неисправности.

Переборка вилки велосипеда полная, замена башингов (направляющих для амортизационных вилок) – раз в 3 года.

Проверка и протяжка болтовых соединений – раз в сезон.

Замена тросиков, тормозов и рубашек переключения передач – раз в один-два сезона.

Конечно, полное обслуживание лучше доверить профессионалу. Тогда вы точно сможете без проблем кататься и получать удовольствие!

Юлия Митина

Все фото Ивана Неверовского