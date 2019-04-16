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Велосезон открыт! Как правильно обслуживать двухколесного друга?

Чтобы он финансово не обременял и служил долго

На улице уже почти сухо. И многие  открыли велосезон. Ваш двухколесный друг будет служить вам долго и без поломок, если уход за ним будет правильным и своевременным.  О том, на что обратить внимание при покупке и что нужно делать на каждом техобслуживании, расскажет профессиональный велосипедист и мастер по велоремонту Иван Неверовский.

При покупке велосипеда важно помнить

Продавец обязан отдать покупателю исправный агрегат.  Надо обязательно попросить сделать полную проверку всех систем и настроить рулевую вилку под покупателя. На данном этапе очень много тонкостей, которые радикально повлияют на управляемость и переключение передач. Самые распространенные ошибки настройки велосипеда при покупке:

  • Монетки (переключатели) установлены вплотную к грипсам (ручкам) и мешают пальцам удобно сделать захват. Это создает затруднения при переключении.
  • Тормоза задраны вверх или завалены вниз. То есть запястье вынуждено находиться в вывернутом положении, что, конечно, дико неудобно.

Ежедневный осмотр 

Перед тем как сесть на велосипед, проверьте следующее:

Давление в шинах. На каждой шине пишется максимально допустимое значение давления. Оно выбирается произвольно в зависимости от стиля катания. Чем жестче и ровнее покрытие, тем давление должно быть выше. Рыхлая дорога – давление ниже.

Работоспособность втулок и тормозов. Чтобы проверить, приподнимаем велосипед, крутим переднее колесо, потом заднее. Смотрим реакцию. Колеса должны свободно вращаться. Если этого не происходит, то тут два варианта: либо проблема во втулке и подшипниках, либо в тормозах. Стоит оговориться – любой ремонт не является сложным, если знаешь как. Но если тормоза чаще всего настроить получится “на коленке” (с помощью отвертки и шестигранника), то со втулками придется повозиться. Лучше обратиться к мастеру, если вы обнаружили эту неисправность.

Тормоза. Если вы не видите проблемы в стоячем положении, это не значит, что ее нет. Тормоза нужно проверять еще и на ходу, чтобы понять, сколько реального тормозного усилия мы получаем. Если все в норме и вас устраивает тормозной путь, то можно ехать. Если нет, то нужно настраивать.

Осматривать двухколесного друга нужно регулярно  

Самые частые неисправности

Большинство неисправностей определятся во время катания. Например, снижается эффективность тормозов, переключения скоростей становятся  ватными и неточными, определяется низкое качество педалирования.

Нужно найти причину  любой поломки. Например, покатались в дождь – во втулки подшипника попала вода, и колеса перестают накатывать, как прежде. Смылась смазка с цепи – в результате скрип и свист. Чтобы этого не происходило, нужно вовремя определять проблему и устранять ее.  Для непредвиденных поломок в дороге рекомендуется брать две самые важные вещи:

  • Велоаптечка: заплатки, цемент или клей, шлифполотно или небольшая «наждачка», монтажка.
  • Мультитул (мультифункциональный инструмент): шестигранники, отвертки, спицевик, выжимка цепи, головки.

Каждый человек для себя сам решает, доверить своего любимого коня мастеру или самому попытаться вникнуть в тонкости веломеханики. Могу посоветовать, как минимум, познать азы, чтобы вовремя определять поломки.

Работы по обслуживанию велосипеда:

  • Регулярная мойка (желательно вручную, под давлением – ни в коем случае, если не имеете специальных знаний).
  • Чистка и смазка цепи – каждые 150 – 200 км.
  • Замена цепи и звёзд – примерно через 1 – 6 тыс. км.
  • Переборка втулок – примерно раз в год или каждые 5000 км.
  • Настройка переключателей – при неисправности.
  • Переборка рулевой – раз в год.
  • Протяжка спиц, выравнивание восьмерок – при появлении проблем или когда спицы не натянуты.
  • Настройка тормозов, замена колодок – при неисправности.
  • Переборка вилки велосипеда полная, замена башингов (направляющих для амортизационных вилок) – раз в 3 года.
  • Проверка и протяжка болтовых соединений – раз в сезон.
  • Замена тросиков, тормозов и рубашек переключения передач – раз в один-два сезона.

Конечно, полное обслуживание лучше доверить профессионалу. Тогда вы точно сможете без проблем кататься и получать удовольствие!

Юлия Митина

Все фото Ивана Неверовского

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