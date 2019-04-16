«Территория единения» открылась во Владимирском драмтеатре

Во Владимирском театре драмы начал свою работу первый фестиваль Международного театрального фестивального союза «Театр. Территория единения». О его особенностях, целях и задачах шла речь на пресс-конференции основателей нового союза и нового театрального фестиваля. Главное его отличие от других форумов, проходящих в России и во всем мире, – это объединение именно театральных фестивалей. Международный театральный фестивальный союз, учрежденный осенью 2018 года во Владимире, предлагает для участия ряд театральных фестивалей, а далее каждый фестиваль выбирает театр и конкретный спектакль. То есть «Театр. Территория единения» знакомит зрителя и с национальными театральными фестивалями, и с лучшими театрами и спектаклями страны – участника Международного театрального фестивального союза.

По словам директора областного департамента по культуре Алисы Бирюковой, уникальный опыт проведения театрального форума «У Золотых ворот» дал нам возможность организовать новую площадку для общения фестивалей и театров разных стран. Таким образом ежегодно во Владимире будет тот или иной большой театральный фестиваль: «У Золотых ворот» либо «Театр. Территория единения».

В программе нового фестиваля в этом году спектакли театров Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и, конечно, нашего театра. Как рассказал его председатель, директор Владимирского театра драмы Борис Гунин, театры приезжают во Владимир за свой счет, но мы, как принимающая сторона, обеспечиваем их проживанием и питанием. Все спектакли во Владимире пройдут на русском языке, причем многие – впервые. Увидеть их владимирцы смогут по 20 апреля включительно, но билеты на фестивальную неделю разлетаются, как горячие пирожки.

Марианна Мхитарян, директор фестиваля моноспектаклей «Armmono» в Армении, отметила, что взаимопонимание и углубление контактов, которое будет проходить на «Территории единения», очень необходимо и важно. «Арммоно» – это фестиваль моноспектаклей и малых спектаклей, который в этом году будет проходить уже в 17-й раз. Во Владимире он привез две очень интересные работы Театра Амазгаин им. Соса Саркисяна. Это постановка по произведениям Д. Хармса «ЛЮ БЕФ» и моноспектакль «Обыкновенный день» по пьесе современного итальянского драматурга Дарио Фо.

Но каждый фестиваль – это не только показ спектаклей. В рамках «Театра. Территории единения» пройдет международная театральная конференция, где участники фестиваля будут обмениваться мнениями о том, что сегодня представляет собой такое явление, как театральный фестиваль, и как в дальнейшем оно должно развиваться. Налажено взаимодействие организаторов «Театра. Территории единения» с факультетом журналистики ВлГУ. Его студенты не только будут освещать события фестиваля, но и организовывать разные мобильные акции. Так, 20 апреля, в день закрытия форума пройдет День театрального селфи.

Выбирать лучший спектакль на фестивале не будут. Потому что его главная цель – на неделю стать настоящей «Территорией единения». Поэтому победят на нем все: и фестивали, и театры, и актеры, и зрители. А все участники фестиваля уедут из Владимира с дипломами и миниатюрными копиями памятника провинциальному актеру работы Игоря Черноглазова.

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева