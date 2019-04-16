Пропавший летчик вернется домой спустя 77 лет

Павший пилот Великой Отечественной войны вернется на малую родину. Обломки самолета Ил-2 вместе с останками жителя Коврова почти 77 лет спустя после гибели обнаружили поисковики в Калужской области. Летчика-героя Александра Николаевича Барышникова с воинскими почестями захоронят на Троице-Никольском кладбище Коврова. Церемония состоится 30 апреля.

Потомки родной сестры Александра Николаевича до сих пор живут в городе оружейников. Штурмовик ковровчанина упал в августе 1942 года во время тяжелых боев на территории, занятой врагом. Версии гибели существуют различные, но подробности неизвестны. Летчик был официально объявлен пропавшим без вести, о чем его родственники получили уведомление.

О погибшем пилоте известно, что он родился в деревне Озерки Смолинской волости Судогодского уезда 25 декабря 1920 года. Потом его семья перебралась в Ковров. Любовь к авиации проснулась у Александра Барышникова еще в детстве, и он пронес ее до конца своих дней.

Ольга Ефремова

Фото: moypolk.ru