Поставила на Руслана Белого и прошла в полуфинал «Comedy Баттл»

Софья Лобанова – владимирская певица, стендап-звезда и участница «Comedy Баттл». Недавно она вновь удивила всех зрителей телеканала ТНТ и судей шоу. Во втором этапе она рассказала о том, что ей написал с целью знакомства сам Руслан Белый. Что же ответила девушка, и как для нее прошло выступление на втором этапе?

– Как для тебя прошел второй этап?

– Если быть честной, то я не особо была уверена в своем материале. Поэтому была удивлена, что прошла дальше. Второй блок моего выступления был про Руслана Белого. И это не хайп, не пиар, не шутка какая-то, это все чистая правда. Многие сейчас пишут мне, и судьи говорили, что шутить про Руслана Белого не самая удачная идея. Но мне кажется, что все прошло хорошо.

– Что было самое волнительное?

– Самое волнительное во всем – это именно ожидание перед выступлением и сам выход на сцену. Боишься, что подвернешь ногу на каблуках или еще что-нибудь произойдет. Это самое волнительное. Когда уже стоишь на сцене – волнение пропадает. Ты просто выступаешь с готовым материалом, тебя оценивают, и уже нельзя сделать шаг назад.

Когда ушла со сцены, я расплакалась. Потому что не ожидала, что попаду в полуфинал. Это были дикие эмоции! Я не думала, что на таком шоу я уже смогу так далеко пройти. Я же впервые участвую.

– Почему была не уверена?

– Моя неуверенность была обоснована тем, что первый раз я очень долго и тщательно готовила и проверяла материал. А здесь у меня совсем не было времени, все нужно было делать быстро. Я готовила этот материал полдня. Это очень маленькое время, чтобы быть уверенным в шутках, которые ты представляешь.

– Чего ждать в следующих выступлениях?

– Следующее выступление я хочу сделать тоже о Руслане Белом и обо мне. Пока что я планирую так, но как сложится, я еще не знаю.

– Что хочешь получить в итоге?

– Изначально, когда я шла на проект, я хотела просто посмотреть на это все изнутри. Узнать, как общаются юмористы, что они делают, как готовят материал. Сейчас же мне по-прежнему неинтересны деньги, слава и хайп. Я хочу попасть в «Камеди Вумен». Это моя цель. И на данный момент во мне такой азарт, что я хочу этого добиться больше всего!

– А что конкретно тебе написал Руслан Белый?

– Я не буду рассказывать всех подробностей. Руслан написал мне в «Инстаграме» после выступления в день эфира. Для меня это было настолько удивительно, что такой знаменитый человек написал какой-то владимирской девчонке. К тому же он же нажал мне красный рычаг! Странно… И, конечно, я расстроилась, что его не было на втором этапе. Было бы намного приятнее сказать ему все лично и увидеть его реакцию. Но надеюсь, что в полуфинале он будет, потому что мне хочется сказать ему, что его популярность, деньги и слава не дают ему возможности знакомиться с девушкой и рассчитывать на что-то.

Юлия Митина