Испанки не готовят, испанцы не дерутся

К машинам здесь относятся как к расходному материалу, дети не напрягаются в учебе, а взрослые отдыхают по 2-3 часа во время сиесты. Выяснять отношения в этой стране принято бурно, но в драку испанцы редко вступают. Юлия Лисич, владимирский фотограф и эсэмэмщик, переехала в испанскую Торревьеху за солнцем и счастьем. Юлия расскажет, насколько дорога жизнь в стране карнавалов и корриды, трудно ли найти работу, что нравится и не нравится в местной кухне и образовании.

Они как дети

– Юлия, так какие испанцы в общении? Трудно ли с ними? Что в них нравится?

– Я живу в Торревьехе – это «русская столица» Испании. Здесь интернациональная тусовка: русские, англичане, немцы, норвежцы, марокканцы (сложно сказать, кого больше). Но все дружат со всеми! Часть вывесок дублируется на английском и русском языках (в других городах этого нет). Испанский язык так и не выучила, не нравится он мне, но в перспективе надо бы им заняться. Друзья язык знают хорошо.

Испанцы очень эмоциональные. Мужчины не стесняются своих чувств, они обижаются на людях, могут что-то резкое сказать. Вместо драки начинают плеваться! У них запрещено драться, даже если ты защищаешься и отстаиваешь свое имущество. Если вор залез в твой дом, а ты его побил, ударил, тебя за это будут судить, ну, и вора, конечно, за проникновение на частную территорию.

Общество здесь довольно эмансипированное. Женщины бойкие, но выглядят неженственно. Мужчины – и мне это очень нравится – часто гуляют с детками на игровых площадках, ходят с детскими колясками. Однажды стою на вокзале, там охранник ходит, и девушка с коляской стоит, они незнакомы друг с другом. И, видимо, вдвоем заскучали. Испанец к ней подходит, слово за слово: «Можно ребенка подержать»? Она без проблем отдает ребенка ему. И он держит малыша, играет с ним, с девушкой смеются, обсуждают что-то. Да, испанцы не стесняются быть мягкими, проявлять чувства. В России такого не увидишь.

Те, кто встречается с испанками, испанцами, говорят, что, да, они сильно отличаются от русских. Если ты связался с испанцем/испанкой, то забросишь своих русских друзей. У испанцев, кстати, другой юмор: они пошлые, у них все шутки поверхностные, много шутят про секс, причем не совсем смешно. Испанцы мне чем-то напоминают детей, какие-то несформированные. Мы разные: русские – это холод и индивидуализм, испанцы – эмоциональность, теплота, счастье, но и некая детскость. Объединяет нас то, что мы любим веселье, такие «безбашенные».

Испанцы дома готовят редко

– Что удивило в местной кухне? Чего тебе не хватает в Испании? Какие здесь цены на продукты?

– Чего-то грандиозного и даже непонятного, как восточной кухне, здесь нет. Испанская еда жирная, жареная и часто в кляре. Меня удивило отсутствие салатов. Здесь не найти нормальный вкусный салат! Все очень просто: трава с легкой заправкой, может быть добавлена курица, орехи, и опять же все залито «лайт»-соусом. Морковь и кукурузу можно найти почти в каждом салате.

Есть еще салат «а-ля рус»: что-то вроде оливье, но это невкусно. Мы с Зоей Зарайской (популярный владимирский тревел-блогер) были в Бенидорме (крупный испанский курортный город). Там нас угощали тапас (испанские традиционные закуски к вину), и даже там «а-ля рус» был малосъедобен.

Но здесь безумно вкусная рыба, морепродукты и умопомрачительные суши. Я больше нигде не ела таких суши! Это гастрономическое счастье! Сын очень любит тортилью (это картофельное пюре, залитое яйцом, – безумно вкусно). Мы дома пытались сделать много раз, но такого вкуса так и не добились. Как они это делают? Я так и не поняла.

Испанцы все сидят по кафе, дома совсем не готовят. Большая часть кафе здесь с ужасным дизайном. Даже в самом крутом ресторане на вас может свисать провод. Я, кстати, почти не встречала сервисов заказа еды на дом, тут это не развито. Захотели позавтракать? В кафе! Поужинать? В ресторан!

В супермаркетах цены на еду чуть-чуть дороже, чем в России. Но еда качественная. Даже самый дешевый сыр – это вкусно. С колбасными изделиями надо «налаживать отношения», здесь совсем другой вкус. В России нежная и сливочная еда, у испанцев – все красное, с паприкой, спокойных вкусов нет. И нет белого шоколада. Но надо делать скидку на то, что я живу в провинциальном городке и что-то нетипичное для Испании здесь отсутствует. В больших городах точно есть какие-то изыски.

Очень вкусная выпечка и неплохие традиционные испанские сладости – туррон (сладкое ореховое тесто, чем-то похоже отдаленно на козинаки) и польворон (похож на батончики с разными вкусами). Мне очень не хватает фермерского мяса и молочки. Я только месяцев через семь после жизни здесь нашла настоящую сметану. Гречка продается только в русских магазинах. Мне не хватает корейской, вьетнамской еды. Я поклонник азиатской кухни. Здесь много китайцев, китайской кухни, но это не то. Шашлык испанцы любят, но такого количества шашлычных, как в России, нет. На праздниках испанцы в основном едят паэлью и жарят сосиски.

Творчество и антибиотики – в приоритете

– Знаю, твой сын пошел в школу. Насколько отличается испанская система образования от российской? Какие плюсы и минусы?

– Российское образование дает много, серьезную базу, но и детям приходится много учиться и работать над собой. В испанской школе дети живут расслабленно: здесь постоянно праздники, творчество, экскурсии куда-то, а обучения мало. Например, с 17 апреля по 28 апреля в Испании Пасха, дети неделю не учатся. И праздничных недель очень много – учиться-то некогда. И из-за этого русские недовольны испанской школой.

Школу дети посещают с 6 лет. Первый класс – это полусадик-полушкола, дети привыкают. Я заходила несколько раз в класс к сыну. Они на уроках свободно общаются. В классе – игрушки, ковер, интерактивная доска и прочее современное оборудование. Вокруг школы очень классные спортивные и детские площадки. С детьми гуляют каждый день (за весь год дождь был раз 5). Мне нравится, что в школе много внимания уделяется творчеству. На карнавалы дети с первого класса делают костюмы, постоянно что-то мастерят, выращивают, рисуют открытки каждому на день рождения. Кстати, здесь 10-балльная система оценок.

Взрослые нежны с детьми, осторожны и деликатны, боятся задавить их индивидуальность. Социальные службы учат детей: если вас обижают родители – звоните в полицию. Детей нельзя ругать, применять ремень и подзатыльники в воспитании. Соответственно, испанцы пожинают плоды свободы: дети совершенно необузданные и неадекватные, на мой взгляд. Взрослые люди, соответственно, тоже невоспитанные: могут встать на дороге, мешать другим, орать на всю улицу, и им все равно. Но, с другой стороны, общество лишено агрессии и недоверия. Они выплеснули эмоции – и мир. Ребенок свободно подходит к другому ребенку, обнимает его, знакомится. И дети, и взрослые очень открытые, но невоспитанные.

– А как с медициной обстоят дела?

– Про медицину особенно нечего сказать. Тут сразу прописывают антибиотики, никакой мать-и-мачехи и корня солодки. Здесь медицина современная. Лекарства по рецепту продаются. Без назначения мало что можно купить. По рецепту можно получить иногда скидку на лекарство. Те услуги, которые в России платные априори, тут бесплатны (УЗИ, МРТ, например). А в целом не могу сказать, лучше или нет медицина, я пока ни с чем не сталкивалась, слава богу.

600 евро по безработице

– Расскажи об отношении испанцев к работе? Трудно ли устроиться, какая средняя зарплата?

– В России люди, если не работают, чувствуют себя бездельниками. Если что-то не успели сделать, то ругают себя: «Да как же так, я не успел, что-то не сделал». Испанцам это непонятно: «Я живой человек. Я хочу во время рабочего дня попить кофе, пообщаться по телефону». И никто никого не осуждает. Вот вам пример: очередь в магазине. К продавцу пришла подруга, они болтают, смеются, а очередь спокойно ждет. Повара выходят к клиентам поболтать, официанты могут попить пива. Это не везде, но в России вообще такого нет.

Испанцы много «делают за глаза», у них в приоритете свои. И это немного осложняет жизнь. Моя русская подруга живет с испанцем в гражданском браке (это называется «пареха»). Она долго не могла выправить документы. И только когда в службу она пришла со своим испанцем, то ей сразу все сделали. Самое распространенное слово у испанцев – «маньяна», что означает «завтра» (причем это может значить и «послезавтра», и «через месяц», и «когда-нибудь», «потом»).

В Испании пособие по безработице – 600 евро. Если ты работаешь, средняя зарплата – 1 500 евро. Испанцы не амбициозны, не честолюбивы, им хватает. Они не следят особо за модой, лет до 30 живут с родителями в небольшой квартире. Солнце греет, фрукты растут – что еще нужно? Русским тут трудно, чтобы удовлетворить свои потребности, надо зарабатывать все больше и больше.

Если ты переезжаешь с разрешением на работу, или со своим бизнесом, или с деньгами, то перед тобой открыты все двери. Но если ты приехал в Испанию без документов, без разрешения на работу, то устроиться практически нереально. Работодателей проверяют, штрафуют на большие суммы. Возможно, если у тебя много знаний, ты везуч, возьмут работать в тени. Или будь готов работать нелегально (уборщицей, сиделкой, разнорабочим, собирать апельсины) за 40-50 евро в день.

У нас в России монетизируется все: каждый булыжник на асфальте занят под какой-то проект. И многие люди открыли или уже пытались открыть свой бизнес, все чем-то приторговывают. Малый и средний бизнес ищет свою аудиторию, пользуется различными интернет-сервисами.

В Испании практически не развит ни маркетинг, ни реклама, ни фотография. У меня ощущение, что я попала в Россию 2000-х, когда бизнесмены еще думали, а надо ли им иметь свой сайт в Интернете. Отстает индустрия и мода. Нет нормальных кафе с достойным дизайном. Нет конкуренции, нет спроса. Здесь один сайт, похожий на «Из рук в руки» и Facebook Marketplace. Если реклама в «Инстаграме», то это реклама крупного магазина. Здесь вполне можно «замутить» любой проект, сформировав спрос.

Жилье дорогое, машины – нет

– Как дорого снимать квартиру, купить машину? Какие расходы на жилье, Интернет?

– Я не вожу машину, водит мой молодой человек. Машины тут дешевле, можно купить хорошую машину и не разориться. Кстати, к машинам здесь относятся так, как будто их дают на сдачу в магазине: все побитые, поцарапанные и помятые. Улицы узкие, туристов много, парковаться сложно, и все привыкли к потертостям. Дорогие машины в принципе встречаются не так уж часто. Видишь «Porshe»? Ха! Кричи водителю что-то по-русски, тебя скорее всего поймут.

На дорогах здесь беспредел. Хотя все вежливы, аккуратны, не гоняют, но о поворотниках и зеркалах забывают. Как люди ходят по тротуарам и встают посередине, так автомобилисты на дороге. Но все спокойно к этому относятся. Агрессии нет, как в России.

Про жилье можно говорить много. Жилье дорогое, и львиная доля зарплаты уходит на съем. Мы снимаем 1-комнатную квартиру-студию за 300 евро в месяц. И это провинция, хотя и у моря. Между прочим, это относительно недорого для Испании. Если хочется жить в лучшем месте, с общим бассейном в урбанизации, с балконом, то ценник взлетает к 500 – 1000 евро в месяц.

Мы оплачиваем отдельно электричество и воду. Вода – оплата раз в три месяца (примерно 100 евро), электроэнергия – 50 евро в месяц. Интернет здесь ужасен. Меня откинуло на 10 лет назад в России. Тариф наш – 15 евро в месяц, но я не получаю и половину того, что было у меня во Владимире. Жить можно, письма отправлять, работать потихоньку. В воскресенье нельзя посмотреть фильм онлайн. Даже на самом маленьком качестве ничего не увидишь. Все сидят по домам и качают трафик.

– Говорят, насекомых много в Испании?

– Насекомых много на Бали, там попу некуда положить – кто-то уже сидит на тебе. В Испании нет такого. Есть лишь муравьи, тараканы и плесень. По стенам плесень часто можно встретить. Для меня это шок. Но, видимо, это из-за климата.

Каждый сталкивается с тараканами. Они огромные (сантиметра по 4) и летают! Но это не такая ужасная история, как с русскими тараканами. Испанского поймал и выкинул. Прошло полгода, еще поймал и выкинул. С муравьями сложнее. У нас, слава богу, не было, а у друзей завелись. Садишься у них на диван, а по тебе муравьи ползают, кошмар! Их выводишь, выводишь, а они никак не выводятся.

– К чему нужно быть готовым в Испании?

– Если ты переезжаешь сюда жить, здесь абсолютно такие же сложности, как и везде. Нелегалам быть трудно, нужно иметь стальной характер и железные нервы, чтобы достичь чего-то и выжить. Если едешь отдыхать, готовься к обжигающему солнцу, надень кепку!

Солнце, море, карнавал и сиеста

– Правда ли, что в воскресенье в Испании ничего не работает?

– Да, в воскресенье закрыто все, даже супермаркеты. Можно лишь что-то купить на заправках и вокзалах. Есть немного открытых круглосуточных магазинов, но там все дороже в разы. Кстати, на законодательном уровне хотят закон провести, чтобы не работало вообще ничего в воскресенье. Не забывайте про сиесту – послеобеденный перерыв на 2-3 часа из-за жары и в будни, и в выходные. В каждом регионе Испании свой график сиесты, когда не работают музеи, общепит, кинотеатры, магазины, аптеки, банки и так далее. В туристических городах с сиестой проще (открыты многие развлекательные заведения), а вот в маленьких городках в этом время редко кого можно увидеть на улице, все отдыхают.

– Твои впечатления от испанских праздников?

– Испания – это страна-праздник. Вышел на улицу, а там обязательно что-то происходит. То огромную паэлью делают, то карнавал-костюмы-танцы, то какой-то корабль-музей к пляжу приплыл, то люди танцуют. Есть в России Московская область, Владимирская, Ярославская, а тут – земли. И, кроме общенациональных праздников, очень много местных, индивидуальных.

Каждая земля старается сделать свой праздник круче, чем национальный, потому что они кайфуют от своих традиций. У них в менталитете заложен отдых, получение удовольствия от жизни. И они умеют это делать и гордятся этим. И невозможно не попасть в вихрь этих ощущений. Я сходила на несколько карнавалов. И тоже хочу поучаствовать в карнавале, готова потратить деньги, купить костюм. Кстати, праздники в Испании постоянно и идут неделями.

Мой молодой человек Артем из Малаги (500 км от места, где я живу), так там 2 недели длится местная ярмарка, на которой и конкурс красоты, и на улице дискотеки, и столы с закусками, и ларьки с мохито на розлив, и кукуруза.

Если в России большую часть года холодно, все сидят по кафе и дискотекам. У испанцев тепло и солнце, все гуляют, все на улице. На свой национальный праздник, концерт идут все жители. Толпа огромная. И думаешь: вау, сколько народа, оказывается, живет в твоем городе. Испанцы еще любят отдыхать либо у моря, либо у бассейна.

Нет гонки за успехом

– Скучаешь по России?

– Нет, не скучаю – ни грамма, ни йоты! И это несмотря на то, что Испания сложна для меня, я только начинаю ее понимать. И для меня здесь много минусов и нет того, к чему привыкла. Но я скучаю лишь по близким мне людям.

Только переехав в Испанию, я поняла и осознала, насколько люди у нас печальные и депрессивные. Россия – это вечный стресс, люди недовольные, злые. Они просто проживают свою жизнь, как могут. Да, стараются, да, среди них много просвещенных, осознанных, талантливых. Но в России ты постоянно пытаешься чему-то или кому-то соответствовать, на тебя давят, все пытаются откусить друг от друга кусок. Кроме этого, в России все вокруг цвета асфальта, солнца мало, а я очень метеочувствительная.

Первый раз я приехала в Испанию, когда училась в институте. Я была довольна жизнью и скучала по России, по березкам. Наверное, это юношеское, когда ты еще ни в чем сильно не разочаровался, когда внутри куча амбиций и эндорфинов. Но когда ты уже пожил, понял, что так будет всегда, это печаль. Я по жизни не нытик. Переехала не потому, что все плохо, а потому, что я все сделала, чтобы было хорошо, а счастья все нет. И я отправилась к маме отдыхать. И поняла, должна остаться здесь, так как я почувствовала себя счастливой именно в Испании.

Как будто из черно-белой картинки я попала в цветную, сочную, яркую. Удивительно, я и не представляла раньше, что в свои 29 лет так загонялась по жизни, а для счастья ничего особенного и не нужно. Выходишь – тепло, и это круто! Солнце светит, море, горы. И это ты можешь видеть каждый день! Не хватает только зелени, но это некритично.

Здесь нет вечной гонки за «успешным успехом», нет осуждающих взглядов. Ты можешь сам обратить к себе взор, понять, что ты хочешь, и сделать это. Никто тебя не осудит. С тобой будут дружить разные люди, разных национальностей, все будут тактично к тебе относиться, не будут учить, воспитывать и переделывать. И это такое счастье – быть самим собой!

Елена Середина

Фото из архива Юлии Лисич