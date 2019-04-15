Юннаты привезли победу ко дню экологических знаний

Владимирская станция юннатов “Патриарший сад” сегодня отмечает Всемирный день экологических знаний. С этого же дня стартует ежегодная общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды.

– Мы начали праздновать день экологических знаний заранее. Наши воспитанники вернулись с победой с Всероссийских юношеских чтений Вернадского. Ангелина Мещерякова удостоена диплома лауреата в номинации “Фитоценология и растительные сообщества”, – рассказывает замдиректора “Патриаршего сада” Елена Тигрова.

Наши юннаты стали победителями регионального водного конкурса. Сейчас Алина Бережнова отправилась защищать честь нашей области на всероссийском этапе.

Новые экологические знания могут получить все школьники области. Патриарший сад проводит большой курс учебных занятий, в том числе и практических. Для классов организуют мастер-классы, экскурсии в “живой уголок”, в недавно построенные оранжерею и теплицу.

С 1 мая “Патриарший сад” открывает свои двери для всех желающих. Можно будет увидеть новые цветы, скульптуры и посетить тематические экскурсии.

Анна Тумановская

Фото Дмитрия Киреева и из архива “Патриаршего сада”