В работе таксиста ей нравится общение

Специализированного женского такси во Владимире пока нет, но есть женщины-таксисты. С одной из них – Ксенией Гудылевой – мы обсудили плюсы и минусы профессии. Она рассказала нам, почему ее выбор пал на такси, как реагируют клиенты на даму за рулем и не страшно ли работать в мужской профессии.

О работе

– Мне 24 года, права я получила в 19 лет. В такси начала работать полгода назад. Позвали, и я согласилась. Работаю почти каждый день с 7.00 до 19.00. Далеко не езжу: в основном по Владимиру, но бывают поездки в Муром, Гусь-Хрустальный, Ковров. В Москву не поеду: больше в пробках простою.

Клиенты шутят, что трудно вызвать такси в дождь по понедельникам. Бывает и такое, спрос обычно повышен в выходные, в пятницу, в праздники и в часы пик. В выходные народ едет в деревни, на дачи, в праздники – в гости, в час пик – работа, школы, садики, больницы.

К алкоголю я равнодушна, редко бывает бокал вина. Первого января меня раз шесть останавливали, проверяли на алкоголь. Самое сложное в работе – адреса. Иногда достаются такие, что не знаешь, как туда проехать. Меня выручает 2GIS. Непросто на дорогах в час пик, где-то с 7.30 до 9.00 и с 17.00 до 19.00

Колесо поменять могу, да и шиномонтажей много. Каких-то примет особых у меня нет. Единственная традиция – деньги не беру в начале поездки.

В работе нравится, что я мобильна, сама по себе. Могу работать, а могу не работать, если у меня дела, если нужно куда-то уехать. Плюс такой работы – общение, и мне это нравится. Зарплата – больше среднего заработка по городу. Я пока не нашла альтернативы, и меня все устраивает.

О клиентах

– Клиенты попадаются разные. Кто-то молчит, кто-то жаждет разговоров. Я чувствую себя психологом: обсуждаем заработки, трудности поиска работы, рост цен и прочие проблемы. Я в курсе культурных и общественных мероприятий и событий города.

Женщины относятся спокойно, что за рулем женщина. Многим даже проще в такой ситуации. Мужчины от поездок не отказываются, но некоторые, видимо, в шоке, пытаются шутить: «Как так? Три педали – две ноги?» Или начинают расспрашивать, как докатилась я до такой жизни, а потом дают щедрые чаевые.

Поступает много заказов на поездки с детьми. У меня в багажнике лежат бустер и детское кресло для таких случаев. Без них ребенка я не повезу. И дело не только в штрафах, а в безопасности. Я не готова рисковать жизнью ребенка. Но многие родители говорят: «Нет, мы в кресле не поедем, он орет, капризничает, давайте так!» Если клиенты настаивают на поездке без детского кресла, я отказываюсь от заказа.

Какой заказ запомнился? Повезла экскурсовода и его клиентов в Боголюбово. Он интересно рассказывал о достопримечательностях, событиях, факты интересные приводил. Я с удовольствием везла и слушала, много нового узнала.

О семье

– Родители и брат и сейчас не одобряют мой выбор работы, переживают и нервничают. А сын (ему 4 года) всегда рад поехать со мной: «Мама, мы на чем поедем? На такси?» Я работаю на наемной машине – универсал «Chevrolet Lacetti», а личная машина – «Getz», она маленькая. Сын любит кататься на большой машине.

А мама зимой иногда за помощью ко мне обращалась. Я зимой приезжала, садилась за руль ее машины, помогала выехать из колеи, сугроба. Мама все плавно делает, а иногда надо чуть агрессивнее, с рывком.

О страхах

– Было страшно ехать на работу в первый раз. Города толком не знаю. Но мне повезло. Клиент оказался немного навеселе, посмеялись, пошутили. Я его довезла в целости и сохранности. Ночью я почти никогда не работаю. Бывают клиенты, которые не хотят оплачивать поездку. Находим компромисс. Помогают коллеги-таксисты, могут примчаться на выручку.

О конкуренции, коллегах и взаимовыручке

– Такси в нашем городе много, но работы хватает всем. Девушек за рулем такси почти нет, есть женщины в возрасте. Простои, конечно, бывают. Я в это время кроссворды разгадываю, радио слушаю – по настроению.

Таксисты города сделали свой канал на рации и помогают друг другу, независимо от того, в каком такси работают. Я сама несколько раз помогала, вытаскивала из колеи. Как-то в поселке я застряла, не смогла выехать. На мою просьбу о помощи откликнулись, два часа потеряли, но вытащили. И это здорово, когда есть такая взаимовыручка, когда один за всех.

Белая «Волга» и женщина-водитель – к счастью

Первой в мире женщиной-таксистом была немка Элизабет фон Папп. Элизабет не повезло: муж умер, долги росли, а нужно было кормить детей. Женщина рискнула и окончила Берлинскую школу водителей такси. В 1908 году на берлинских улицах появилось такси (автомобиль Adler), а за рулем – Элизабет. Она лихо лавировала среди повозок и пролеток, других автомобилей, не уступая своим коллегам-мужчинам. Отбоя от клиентов не было! Все стремились проехать с Элизабет. Она разбогатела, купила новый дом и вырастила детей.

А в Париже в эти же годы, между прочим, была своя звезда – мадам Декурсель. Она с отличием окончила школу французских таксистов, освоив устройство автомобиля, управление им и таксометром, а также изучив географию Парижа и пригородов. Естественно, мадам была нарасхват!

В Советском Союзе в 1930-е годы первой женщиной водителем такси стала москвичка Татьяна Тихонова. Она водила «Волгу», проехала без поломок и аварий почти 10 000 км. Позднее в некоторых городах СССР стали появляться специализированные бригады таксопарков, где были только женщины-водители. Кстати, была такая примета: если на свадьбе за рулем белой свадебной “Волги” женщина-таксист, значит, у молодоженов будет все хорошо. Сегодня во многих городах России и мира работают «Женские такси», где женщины возят женщин и детей. А как вы относитесь к дамам-таксистам?

Елена Середина

Фото из архива Ксении Гудылевой