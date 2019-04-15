Пал травы убивает все живое

Началось время пала травы. В социальных сетях уже выкладывают фото жженой травы, сгоревших деревьев и даже погибших животных. Мы призываем всех не вредить природе, не устраивать поджогов и сделать все возможное для их устранения, если вы заметили полевое пожарище.

Денис Дуденков, старший научный сотрудник музея «Природа», рассказал нам, какой вред приносит природе пал травы.

– Какой вред мы наносим природе, сжигая прошлогоднюю траву?

– Мертвую органику, оставшуюся с осени, человек переводит в минеральную составляющую при выжиге травы. Вред самый прямой – мы убиваем убежища многочисленных животных и не даем размножаться хорошим растениям. То есть убиваем все живое! В первую очередь, страдают:

Растения. Мы убиваем семена полезных растений, семена сорняков достаточно устойчивы к палу. Далее выгорает важная составляющая – луговой войлок. Это прошлогодняя травка, которая покрывает почвенный слой. Она выступает в роли маленькой теплицы, где всходят семена, там же часто зимуют разные насекомые. Получается так, что выгорают видовые растения. И мы уходим от разнотравья к каким-то определенным видам сорняков.

Животные. мае гибнут кладки птиц: жаворонков, перепелов, уток. То есть погибают кладки тех, кто гнездится на земле. Если мы говорим о пале травы в апреле, то гибнут в основном животные, которые медленно передвигаются и не успевают убежать от линии огня. Это чаще всего ежи, потому что они зимуют в траве и могут сгореть во сне, даже не попытавшись спастись. Погибают также различные виды грызунов и их убежища, гнезда шмелей, земноводные (лягушки и жабы). И много еще других живых существ!

– Что делать, если заметили пал травы?

– Первое, что вы должны сделать, вне зависимости какой силы пожар, позвонить по номеру «112».

Далее оцените обстановку. Если пожар легкий, низовой, луговой, то можно попробовать тушить подручными средствами:

Захлестать вениками (наломать с ближайшего дерева).

Полить водой кромку огня.

водой кромку огня. Засыпать снегом, если он остался.

Затоптать.

Окопать края возгорания, чтобы огонь не распространился дальше.

Если же пламя высокое, большое, то стоит действовать по указаниям сотрудников МЧС и ждать помощи. В сильный огонь самим лезть не стоит – это опасно для жизни.

Юлия Митина

Заглавное фото: wikipedia.org