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Пал травы убивает все живое

Какой вред мы наносим природе?

Началось время пала травы. В социальных сетях уже выкладывают фото жженой травы, сгоревших деревьев  и даже погибших животных. Мы призываем всех не вредить природе,  не устраивать поджогов и сделать все возможное для их устранения, если вы заметили полевое пожарище.  

Фото: vk.com

Денис Дуденков, старший научный сотрудник музея «Природа», рассказал нам, какой вред приносит природе пал травы.  

Фото: helloblogger.ru

 – Какой вред мы наносим природе, сжигая прошлогоднюю траву?

 – Мертвую органику, оставшуюся с осени, человек переводит в минеральную составляющую при выжиге травы. Вред самый прямой – мы убиваем убежища многочисленных животных и не даем размножаться хорошим растениям. То есть убиваем все живое! В первую очередь, страдают: 

  • Растения. Мы убиваем семена полезных растений, семена сорняков достаточно устойчивы к палу. Далее выгорает важная составляющая – луговой войлок. Это прошлогодняя травка, которая покрывает почвенный слой. Она выступает в роли маленькой теплицы, где всходят семена, там же часто зимуют разные насекомые. Получается так, что выгорают видовые растения. И мы уходим от разнотравья к каким-то определенным видам сорняков.  
  • Животные.  мае гибнут кладки птиц: жаворонков, перепелов, уток. То есть погибают кладки тех, кто гнездится на земле. Если мы говорим о пале травы в апреле, то гибнут в основном животные, которые медленно передвигаются и не успевают убежать от линии огня. Это чаще всего ежи, потому что они зимуют в траве и могут сгореть во сне, даже не попытавшись спастись. Погибают также различные виды грызунов и их убежища, гнезда шмелей, земноводные (лягушки и жабы). И много еще других живых существ! 

 – Что делать, если заметили пал травы? 

 – Первое, что вы должны сделать, вне зависимости какой силы пожар, позвонить по номеру «112».

Далее оцените обстановку. Если пожар легкий, низовой, луговой, то можно попробовать тушить подручными средствами:

  • Захлестать вениками (наломать с ближайшего дерева).
  • Полить  водой кромку огня. 
  • Засыпать снегом, если он остался.   
  • Затоптать.  
  • Окопать края возгорания, чтобы огонь не распространился дальше.

Если же пламя высокое, большое, то стоит действовать по указаниям сотрудников МЧС и ждать помощи. В сильный огонь самим лезть не стоит – это опасно для жизни.

 

Юлия Митина

Заглавное фото: wikipedia.org 

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