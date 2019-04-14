Дом северной собаки переезжает на свою землю

Доброе дело сделать не так уж сложно. Нужно время, желание… И ещё руки. В них вложат чесалки для шерсти, молотки для строительства будок и вольеров и прочие инструменты, которые есть в наличии. Работа на новом участке, купленном приютом для бездомных животных в Петушках, кипит вовсю. В эти и следующие выходные будут субботники для всех желающих помочь «Дому северной собаки». Для 120 четвероногих нужны условия для проживания. На долгие годы. Ранее приют существовал на арендованной земле.

Яна Ремизова, руководитель приюта «Дом северной собаки»:

Сейчас у нас 31 вольер. Они разного размера, где-то собаки живут по одной, по две, которые не могут жить в стае.

Преимущественно мы их держим с большим выгульником, по 6-7 собак. Хаски – стайные собаки.

Но у нас в приюте есть еще и лайки, и дворняжки. Мы со всего города Петушки собак собрали.

Свободные руки сейчас очень пригодятся. Перевозить собак придется уже через неделю. Именно столько дал на переезд владелец прежнего участка. А новый – в чистом поле.

В субботу начали копать колодец, ставить столбы для первых вольеров, строить бытовку. Земли много, так что хватит на всех. Планы на ее использование – огромные. Открыть бесплатную школу юных каюров, завести ферму с козами и курицами, разбить несколько грядок под овощи. Руководитель приюта придумывает все больше способов, чтобы продлить жизнь своему делу.

Яна Ремизова, руководитель приюта «Дом северной собаки»:

У нас много направлений в работе. Дом хаски, который работает в парке Владимира. Там можно купить сувениры, внести символическую сумму и сделать с собаками фотосессию.

У нас есть платная передержка, что позволяет нам кормить наших собак. Есть еще экотуризм, который пока не очень развивается. Мы как раз и переехали сюда ради чудесной природы. Это направление перспективное. Однодневные и двухдневные туры, катание на хаски. Сплавы, походы с собаками.

Идей много. Их, мы надеемся, будем воплощать на новом месте.

Начинать с нуля всегда непросто. Но сообща это сделать возможно. Собаки – очень отзывчивые существа. Они отплатят за доброту позитивными эмоциями, которые появятся у каждого после обнимашек и прогулок с пушистыми и хвостатыми друзьями.

Анна Тумановская

Фото Дмитрия Киреева

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