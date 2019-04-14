Какими вещами нельзя делиться с другом?

Дать подруге помаду, поделиться попкорном в кинотеатре или одолжить наушники, чтобы послушать музыку. Казалось бы, тут нет ничего необычного – обычная дружеская взаимовыручка. Но делать этого категорически нельзя. О том, какими вещами нельзя делиться с друзьями и почему это опасно, расскажет врач Ирина Фомина.

1. Средства для макияжа

Все, что касается лица и личной гигиены, должно быть только вашим. Состав микроорганизмов на коже каждого человека разный. Ваша иммунная система свыклась со всеми микробами, но если вы делитесь своими средствами макияжа, то ваши микробы переезжают на кожу к другому человеку. И его иммунная система может их не принять.

Например, вместе с тушью и другими средствами вы можете передать подруге бактерии, которые вызовут конъюнктивит или акне, а иногда даже корь, вирусы герпеса и гриппа.

2. Наушники

Если вы носите наушники, которые вставляются в ухо, то их нельзя давать другу по той же причине, что и выше. В наушниках скапливается сера, в которой тоже живут разнообразные организмы, которые иммунитет вашего друга может просто не принять.

Лучше отправьте другу песню в Интернете или прикрепите ссылку на видео. Пусть он послушает через свои наушники.

3. Продукты питания

Заказали одну коробку попкорна на всю компанию? Или хотите заказать суп, как у друга, и решили попробовать его порцию? Не делайте этого. В первом случае в попкорн попадают частицы слюны другого человека, содержащие более 1 000 видов микробов, — напрямую или с ваших рук. А попробовав суп друга, вы рискуете забрать его микроорганизмы себе. Так как с каждой ложкой в тарелку «ныряют» 10 000 микробов.

4. Хозяйственные принадлежности

Как вы моете дома посуду или пол? Если в перчатках, то моете ли вы после них руки? Дело в том, что внутри перчаток создаётся привлекательная для микробов тёплая и влажная среда. Также во время работы снаружи на перчатки попадает множество бактерий. И если вы не помоете руки, то рискуете всех их пригласить, например, в процесс приготовления ужина.

5. Средства личной гигиены

Зубная щетка, расческа, мочалка, бритва и даже мыло! Все это личные вещи и должны использоваться только вами. Правда, с мылом немного проще. Ваши микроорганизмы и микроорганизмы домочадцев уже немного привыкли друг к другу, поэтому опасности в домашнем мыле нет никакой. А вот брать мыло в общественных местах – рискованное занятие. Лучше всегда носите с собой салфетки, гели или антисептики.

6. Принадлежности для маникюра

Приходя в салон, обязательно следите, чтобы все пинцеты, ножнички и прочие предметы обязательно обеззараживали. Чаще всего их стерилизуют в сухожаровом шкафу (это хорошо!). Но лучше поинтересоваться у мастера, потому что, например, инфракрасный стерилизатор не убивает всех бактерий. Самый безопасный вариант — одноразовые принадлежности.

7. Телефон и клавиатура

Пользоваться чужой клавиатурой или звонить по телефону родственника нельзя! Любое рабочее место или гаджет намного грязнее бочка унитаза – вы знали об этом? Вспомните, когда вы последний раз протирали свой телефон?

Результатом использования чужой техники могут стать различные кишечные заболевания, вызванные слишком тесным знакомством с той же кишечной палочкой.

Юлия Митина

Заглавное фото: topnaushniki.rutehnofaq.ru