Квадратные номера оказались «уткой»

«Никаких квадратных номеров во Владимирской области не выдают!» – так в жёсткой форме сотрудники Госавтоинспекции отвечали любопытным автомобилистам, увидевшим на федеральных сайтах новость о введении новых госномеров. В соцсетях разлетелась фотография автомобиля, на котором красовался квадратный, а не стандартный прямоугольный номер. Причём относился он к региону-33. Владельцы иномарок, где предусмотрена именно квадратная рамка под госномер, рано обрадовались – реформа ещё не наступила.

– Правила регистрации транспортных средств изменятся только 4 августа текущего года. Сейчас ГИБДД продолжает выдавать регистрационные знаки по утвержденному ранее ГОСТу, – сухо пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции за пару дней получили столько звонков и вопросов, что утомились отвечать одно и то же. О том, что новые таблички можно будет оформить в августе, причём в РЭО выдадут только свидетельство о регистрации с указанием номера, а не сам знак. Таблички же автомобилисты получат в сертифицированных центрах. Во Владимире уже работают четыре подобные фирмы.

Анна Тумановская

Фото: pp.userapi.com