«Тотальный диктант» посадит владимирцев за парты

Жители Владимирской области всех возрастов сядут за парты, чтобы узнать уровень своей грамотности. Завтра, 13 апреля, по всей стране уже в шестой раз пройдет масштабная проверка знаний – «Тотальный диктант» (12+). Во Владимире всех желающих ждут не только в Финансовом университете на Тихонравова, 1, но и на новой площадке акции – во Владимирском государственном университете на проспекте Строителей, 11. Начало в 14 часов.

Уникальный текст диктанта каждый год создает известный писатель. На этот раз эта честь выпала российскому писателю, литературоведу и критику Павлу Басинскому. Читать его текст будут традиционно преподаватели-филологи владимирских вузов. Для тех, кто в этот день не сможет прийти на площадки проведения диктанта, предложено узнать уровень своей грамотности онлайн.

Проверку текстов осуществляют специальные комиссии. Результаты через несколько дней после окончания акции размещаются на ее официальном сайте, там же публикуется текст диктанта с профессиональным разбором возможных ошибок. А пока у владимирцев еще есть возможность подготовиться к нему. Все материалы, тесты и пробные тексты доступны на официальном сайте акции.

Ольга Ефремова

Фото группы “Тотальный диктант во Владимире”