Семь идей отлично провести выходные

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Выберите шедевральный фильм
Сборник мультфильмов, две полнометражные анимационные картины и оскароносный фильм для взрослых предлагает социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» своим гостям в эти выходные. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1978 – 1984, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
Чудесную экранизацию одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (Франция, 2015, 0+) покажут в 13.30. А о новых приключениях друзей Астерикса и Обеликса повествует мультипликационный фильм «Астерикс и тайное зелье» (Франция, 2018, 6+) в 16.00. Самую именитую кинокартину этого года «Зеленая книга» (США, 2018, 16+) приглашают оценить в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
13 и 14 апреля в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Проверьте свою грамотность
«Тотальный диктант-2019» 12+
В субботу в нашем городе снова состоится эта международная образовательная акция. Она проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый человек может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Текст для него в этом году написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик.
Литературный интерес автора сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века. Стилистикой этого времени пропитаны его «Приключения Джона Половинкина», «Посмотри на меня» и другие произведения. По сценарию Павла Басинского снят художественный фильм «История одного назначения» (2017), получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».
Финансовый университет: ул. Тихонравова, 1 – традиционно
Педагогический институт ВлГУ: пр-кт Строителей, 11 – новая площадка
13 апреля в 14.00
Вход свободный
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Услышьте голос планеты
Концерт «Речь. Песни мира» 16+
Артистка, журналистка и просто чудесная барышня Мурочкина приглашает на свой сольный концерт, который бывает только раз в году. Песни в ее исполнении прозвучат на пяти языках. Пять языков. Пять способов жить. Пять монологов. И музыка! Именно в ней каждая нация выражает свои страсти и мечты.
Областной дом работников культуры: ул. Гоголя, 2
13 апреля в 18.00
Цена билета – 200 руб.
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Отправляйтесь в космос
«Мой шаг в астрономию!»
Во Владимирском планетарии состоится лекция инженера и любителя астрономии Антона Андрианова. Вас ждёт увлекательный рассказ о его «путешествии» на Луну. Передвигается Антон Олегович по Солнечной системе при помощи мощного любительского телескопа, который он создал самостоятельно. Вы увидите Марс и Сатурн, а также узнаете об устройстве телескопов и секретах их самостоятельного изготовления. А также узнаете, как получить фотографии Луны и планет.
Владимирский планетарий: ул. Б. Московская, 66а
13 апреля в 19.00.
Вход свободный
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Посмотрите лучшие спектакли СНГ
Открытие I международного театрального фестиваля 16+
Во Владимирском театре драмы спектаклем «Доходное место» открывается I фестиваль Международного союза театральных фестивалей «Театр. Территория единения». В нем примут участие театры из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии и, конечно, Владимира. В течение семи дней они представят спектакли, которые получили высшие награды на фестивалях, прошедших в этих странах. Кроме того, будут представлены три небольшие работы: актера из Германии, наш моноспектакль на нетрадиционной театральной площадке и моноспектакль из Армении.
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Не упустите свой шанс
Концерт легендарной группы VESPERO 18+
Группа VESPERO была образована в начале 2003 года в Астрахани и ныне является одной из ведущих спейсроковых групп в России, известных и за рубежом. И это не удивительно: VESPERO удалось создать свой собственный музыкальный мир где-то на перекрестке психоделии, космического и прогрессивного рока, этно-фьюжн и импровизированной музыки.
Коллектив имеет в своем активе 10 студийных альбомов, изданных на российских и зарубежных лейблах (Голландия, Германия, Великобритания) и бесчисленное множество концертных записей. На концерте во Владимире VESPERO представят композиции из разных периодов своего творчества.
Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
14 апреля в 20.00
Цена билета – 200 руб.
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Насладитесь красотой акварелей
Выставка «Наедине с Россией» 6+
В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась юбилейная выставка известного владимирского акварелиста Виктора Ивановича Шамаева. Теперь и вы сможете вдохновенно насладиться его виртуозным мастерством. Акварель считают самой непослушной и капризной краской. С ней сложно работать, трудно хранить, она непредсказуема и требует от художника предельной сосредоточенности. Но, любуясь картинами мастера, понимаешь, что ему удалось её покорить и приручить, он знает секрет создания настоящих шедевров, глядя на которые задерживаешь дыхание от восторга.
Центр ИЗО: ул. Б. Московская, 24
Выставка работает до 21 апреля
Время работы: вт-пт 10.30 – 19.00; сб 10.30 – 21.00; вс 10.30 – 19.00
Цена билета 50 – 100 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/public87253274
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