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Семь идей отлично провести выходные

Самые интересные события 13 и 14 апреля

  1. Выберите шедевральный фильм

    Сборник мультфильмов, две полнометражные анимационные картины и оскароносный фильм для взрослых предлагает социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» своим гостям в эти выходные. Лучшие работы студии «Союзмультфильм»  (СССР, 1978 – 1984, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

    Чудесную экранизацию одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (Франция, 2015, 0+) покажут в 13.30. А о новых приключениях друзей Астерикса и Обеликса повествует мультипликационный фильм «Астерикс и тайное зелье» (Франция, 2018, 6+) в 16.00. Самую именитую кинокартину этого года «Зеленая книга» (США, 2018, 16+) приглашают оценить в 18.30.

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    13 и 14 апреля в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

    Вход свободный

  2. Проверьте свою грамотность

    «Тотальный диктант-2019» 12+

    В субботу в нашем городе снова состоится эта международная образовательная акция. Она проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый человек может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Текст для него в этом году написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик.

    Литературный интерес автора сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века. Стилистикой этого времени пропитаны его «Приключения Джона Половинкина», «Посмотри на меня» и другие произведения. По сценарию Павла Басинского снят художественный фильм «История одного назначения» (2017), получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».

    Финансовый университет: ул. Тихонравова, 1 – традиционно

    Педагогический институт ВлГУ: пр-кт Строителей, 11 – новая площадка

    13 апреля в 14.00

    Вход свободный

  3. Услышьте голос планеты

    Концерт «Речь. Песни мира» 16+

    Артистка, журналистка и просто чудесная барышня Мурочкина приглашает на свой сольный концерт, который бывает только раз в году. Песни в ее исполнении прозвучат на пяти языках. Пять языков. Пять способов жить. Пять монологов. И музыка! Именно в ней каждая нация выражает свои страсти и мечты.

    Областной дом работников культуры: ул. Гоголя, 2

    13 апреля в 18.00

    Цена билета – 200 руб.

  4. Отправляйтесь в космос

    «Мой шаг в астрономию!»

    Во Владимирском планетарии состоится лекция инженера и любителя астрономии Антона Андрианова. Вас ждёт увлекательный рассказ о его «путешествии» на Луну. Передвигается Антон Олегович по Солнечной системе при помощи мощного любительского телескопа, который он создал самостоятельно. Вы увидите Марс и Сатурн, а также узнаете об устройстве телескопов и секретах их самостоятельного изготовления. А также узнаете, как получить фотографии Луны и планет.

    Владимирский планетарий: ул. Б. Московская, 66а

    13 апреля в 19.00.

    Вход свободный

  5. Посмотрите лучшие спектакли СНГ

    Открытие I международного театрального фестиваля 16+

    Во Владимирском театре драмы спектаклем «Доходное место» открывается I фестиваль Международного союза театральных фестивалей «Театр. Территория единения». В нем примут участие театры из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии и, конечно, Владимира. В течение семи дней они представят спектакли, которые получили высшие награды на фестивалях, прошедших в этих странах. Кроме того, будут представлены три небольшие работы: актера из Германии, наш моноспектакль на нетрадиционной театральной площадке и моноспектакль из Армении.

  6. Не упустите свой шанс

    Концерт легендарной группы VESPERO 18+

    Группа VESPERO была образована в начале 2003 года в Астрахани и ныне является одной из ведущих спейсроковых групп в России, известных и за рубежом. И это не удивительно: VESPERO удалось создать свой собственный музыкальный мир где-то на перекрестке психоделии, космического и прогрессивного рока, этно-фьюжн и импровизированной музыки.

    Коллектив имеет в своем активе 10 студийных альбомов, изданных на российских и зарубежных лейблах (Голландия, Германия, Великобритания) и бесчисленное множество концертных записей. На концерте во Владимире VESPERO представят композиции из разных периодов своего творчества.

    Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14

    14 апреля в 20.00

    Цена билета – 200 руб.

  7. Насладитесь красотой акварелей

    Выставка «Наедине с Россией» 6+

    В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась юбилейная выставка известного владимирского акварелиста Виктора Ивановича Шамаева. Теперь и вы сможете вдохновенно насладиться его виртуозным мастерством. Акварель считают самой непослушной и капризной краской. С ней сложно работать, трудно хранить, она непредсказуема и требует от художника предельной сосредоточенности. Но, любуясь картинами мастера, понимаешь, что ему удалось её покорить и приручить, он знает секрет создания настоящих шедевров, глядя на которые задерживаешь дыхание от восторга.

    Центр ИЗО: ул. Б. Московская, 24

    Выставка работает до 21 апреля

    Время работы: вт-пт 10.30 – 19.00; сб 10.30 – 21.00; вс 10.30 – 19.00

    Цена билета 50 – 100 руб.

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: vk.com/public87253274

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