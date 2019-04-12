Семь идей отлично провести выходные

Сборник мультфильмов, две полнометражные анимационные картины и оскароносный фильм для взрослых предлагает социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» своим гостям в эти выходные. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1978 – 1984, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

Чудесную экранизацию одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (Франция, 2015, 0+) покажут в 13.30. А о новых приключениях друзей Астерикса и Обеликса повествует мультипликационный фильм «Астерикс и тайное зелье» (Франция, 2018, 6+) в 16.00. Самую именитую кинокартину этого года «Зеленая книга» (США, 2018, 16+) приглашают оценить в 18.30.

Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

13 и 14 апреля в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

Вход свободный