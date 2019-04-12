Капроновый вопрос, или Как выбрать хорошие колготки?

Весна. Самое время носить короткие юбки и каблуки, и каждой девушке для этого нужны хорошие колготки. Как не нарваться на изделие плохого качества, в чем секрет долговечности колготок, и что должно быть в составе? Мы собрали для вас полезную информацию: рекомендации от Роспотребнадзора и несколько практических советов от обычной владимирской девушки Марии Морозовой, которая обожает короткие юбки.

Советы по выбору и использованию:

– Я практически всегда ношу колготки. Зимой достаточно теплые с высоким количеством den (от 80 den и выше). Их чаще всего надеваю под джинсы или брюки. Сейчас уже намного теплее, и можно позволить себе надеть совсем легкие колготки плотность 40 или даже 20 den.

С теплыми колготками все просто. Они долговечны, хорошо выглядят, действительно греют. Единственное, я старюсь найти колготки без большого количества лайкры. Потому что она создает блеск. И, может, в 2000-х это было модно, но сейчас точно нет.

А вот по легким колготкам вопросов очень много. Во-первых, что бы мы ни делали, они быстро рвутся. Они менее плотные, а значит, и менее прочные. Здесь может быть только три совета от меня, как постоянного потребителя:

Не покупайте дешевые колготки за 40 рублей! Даже если вы очень аккуратная девушка, колготки все равно быстро порвутся. На таких чаще всего появляется стрелка уже в процессе надевания, не то что ношения.

Выбирайте колготки по размеру. В крайнем случае можно взять чуть больше (к концу дня они просто соберутся гармошкой у вас на щиколотках), но никак не меньше. Маленький размер при первом же удобном случае даст большую стрелу.

Носите с собой бесцветный лак. Метод старый, но действенный. Как только заметили маленькую стрелочку, тут же покройте это место лаком. Так мне удалось сохранить много колготок!

Колготки с небольшим количеством den более хрупкие и склонны к зацепкам и быстрому износу. Но есть один секрет. Иногда для долговечности изделия плотность на разных участках делают разной. Например, плотность мыска и шортиков 60 den, а плотность колготок 30 den. Это поможет прослужить колготкам более длительное время. Ищите именно такие модели.

Помните, что колготки относятся к товарам, который возврату и обмену не подлежат. Поэтому будьте внимательны при покупке и ознакомьтесь с требованиями к этому виду товара от Роспотребнадзора.

Из чего изготавливаются колготки

В основном, современные женские колготки изготовляют из полиамида и полиуретановых волокон (эластана). В состав пряжи добавляют нити других материалов с целью создать определенные функциональные качества колготок. Например, лайкра на этикетках может шифроваться под названиями «спандекс», «линель», «эластан» и «дорластан». Лайкра добавляется практически во все колготки, что создаёт блеск в изделиях и препятствует спуску петель.

Волокно из лайкры можно растянуть на 5-6 размеров больше исходных. Чем больше лайкры в колготках, тем они дороже. Также в колготки добавляют: хлопок, бамбук, шерсть или микрофибру. Все это допустимо.

Упаковка с колготками должна иметь следующие маркировки:

– наименование продукции;

– наименование страны-изготовителя;

– наименование изготовителя, или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;

– юридический адрес изготовителя, или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;

– размер изделия;

– состав сырья;

– товарный знак (при наличии);

– единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

– гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);

– дату изготовления;

– номер партии продукции (при необходимости).

Если прислушаться ко всем этим советам и рекомендация, можно выбрать товар хорошего качества, который прослужит вам дольше других.

Юлия Митина

Все фотографии автора