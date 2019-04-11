«Войлок – моя любовь с первого взгляда»

Когда ей подарили игрушку из войлока, она поняла – это любовь с первого взгляда. Материал из валяной шерсти не просто увлек. Ольга Нефедова полностью погрузилась в его мир. А когда узнала, что дядя по линии мамы валял валенки, в голове сошлись все пазлы. Она вернулась из Москвы во Владимир, чтобы творить. Ради женщин нашего города, которые достойны того, чтобы носить одежду из войлока. Сейчас она представляет собственную коллекцию на выставках. Ее стиль уже узнаваем. В палитре – цвета любви и душевного тепла. Где можно познакомиться с мастерицей и чем она готова удивлять, узнаете из нового выпуска программы “Кофе ТВ”.

Полина Тарбеева