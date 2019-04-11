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Верю – не верю: 8 фактов о покорении космоса нашими земляками

Дню космонавтики 12 апреля посвящается

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