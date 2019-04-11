Верю – не верю: 8 фактов о покорении космоса нашими земляками

Меленковец Николай Каманин готовил к полету Гагарина и всех самых знаменитых советских покорителей космоса. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Вязниковец Валерий Кубасов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Отдел ОКБ-1 под руководством владимирца Михаила Тихонравова участвовал в разработке тяжёлого межпланетного корабля, создаваемого для пилотируемого полёта на Марс. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Ковровец Игорь Яцунский блестяще провел расчеты полета в космос Юрия Гагарина. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Единственная обсерватория Владимирской области находится в Муроме. Построена она в 70-е годы на средства, полученные от проведения социалистических субботников. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Кроме вязниковца Валерия Кубасова, в космосе побывал еще один наш земляк – Валерий Волошин из Гусь-Хрустального. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В 2008 году Международный биографический центр в Кембридже включил Константина Колесникова, уроженца села Тарантино Александровского района, в число 100 ведущих инженеров мира за работы в области ракетной техники. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -