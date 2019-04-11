Танеевский фестиваль украсят «Виртуозы Москвы» и спектакль «Поэтория»

12 апреля во Владимире открывается долгожданный третий Танеевский фестиваль. Посвящён он памяти уроженца города, выдающегося композитора и педагога Сергея Ивановича Танеева. Симфонические и камерные концерты, музыкальные спектакли, а также интересные лекции пройдут на нескольких культурно-просветительских площадках Владимира и области. Украшением фестиваля станут выступление знаменитых «Виртуозов Москвы» и грандиозный музыкальный спектакль «Поэтория». Организатором и основной сценической площадкой этого форума выступает областной Центр классической музыки.

Кантату Танеева «По прочтении псалма» на открытии фестиваля исполнят Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина, сводный хор и солисты Центра классической музыки, хоровая капелла «Ярославия» и приглашённые гости Максим Сажин (тенор) и Руслан Розыев (бас). Вечером 13 апреля ярославский коллектив исполнит 12 хоров Танеева на стихи Якова Полонского. В завершение концерта к артистам присоединится Владимирский камерный хор под управлением Татьяны Гринь.

Известный музыкальный журналист Артём Варгафтик станет ведущим концерта Владимирского симфонического оркестра «Сны Танеева», который пройдет в Центре классической музыки 16 и 17 апреля. Один из самых ярких молодых скрипачей современности Айлен Притчин исполнит сольную партию в Концерте для скрипки с оркестром Юлия Конюса, биография которого связана с городом Меленки Владимирской области. А Владимирский губернаторский симфонический оркестр представит мировую премьеру симфонии Уманского «Гоголь-портрет».

18 апреля участники Государственного струнного квартета им. М.И. Глинки сыграют на инструментах из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. С программой «Цветы и сказки» 21 апреля выступят постоянные участницы фестиваля Елена Ревич (скрипка) и Полина Осетинская (фортепиано).

Праздник вокальной миниатюры ждет меломанов 22 апреля. Солистка Мариинского театра, обладатель I премии XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Юлия Маточкина (меццо-сопрано) вместе с владимирскими вокалистками Татьяной Прокушкиной (сопрано) и Анастасией Хорошевой (меццо-сопрано) исполнят романсы Танеева, Рахманинова и Чайковского.

Особым подарком для театралов станет показ 19 апреля музыкального спектакля «Поэтория» по произведению Родиона Щедрина. В постановке принимают участие актеры Владимирского театра драмы, Губернаторский симфонический оркестр и камерный хор под управлением Артёма Маркина.

Концертом-закрытием Танеевского фестиваля 24 апреля станет выступление на сцене областной филармонии Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В музыкальном вечере также примут участие солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано) и солист Национального филармонического оркестра России Сергей Журавель (флейта).

Татьяна Лысова

Фото Центра классической музыки

Видео “Призыв.ру”