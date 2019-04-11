Небо над Владимирской областью озарила радуга

Первая в этом году радуга порадовала жителей Владимирской области. Эффектное оптическое явление, которое можно было наблюдать накануне, очевидцы поспешили запечатлеть и поделиться фотографиями в социальных сетях.

Вчера же во Владимирской области случилась и первая в этом году гроза. Мая дожидаться она не стала. Около семи часов вечера небо заволокло тучами, за считанные минуты хорошая погода обернулась ненастьем. Полил сильный дождь. И хотя гроза продолжалась недолго, раскаты грома сумели напугать жителей.

– В это время с семьей мы были дома. И вдруг такой сильный раскат грома – аж подпрыгнули на месте от неожиданности, – поделилась впечатлениями жительница Владимира Анна Ильина.

В прошлом году первая радуга, как и первая гроза, случились позже нынешнего – в 20-х числах апреля.

Ольга Ефремова

Заглавное фото группы «Тайны Радужного»