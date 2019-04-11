Что нужно и чего не стоит делать на субботнике

Начинается пора городских субботников. Вроде бы общественно полезное мероприятие, но все больше людей отказывается принимать участие в этом действии. Одни отказываются, аргументируя это тем, что организация уборки — это постоянный процесс, который должен быть отлажен и работать круглый год без перебоев и без необходимости привлечения бесплатной рабочий силы. Другие считают это PR-акцией чиновников, а третьи полагают, что любой работой должны заниматься профессионалы.

Я отношусь к категории неопределившихся. С одной стороны, я круглый год уговариваю жителей дома начинать проявлять активность, а с другой – картина, когда люди один раз выйдут с граблями на улицу и потом считают, что их долг в этом году выполнен, лично мне неприятна. Тем не менее субботники — это наша данность, и в ближайшее время сотни горожан выйдут на улицы нашего города, чтобы привести его в порядок.

Во всяком случае, люди искренне в этом уверены. Но все не так однозначно. И сегодня мы с вами обсудим, чего не стоит делать на субботнике, а что, наоборот, нужно.

Чего делать не стоит

1. Не нужно собирать листву

Первое, что делают сегодня люди, вышедшие на субботник, — это убирают листву.

Мероприятие не столько бессмысленное, сколько вредное. Листья убирают только в том случае, если они опали с больного дерева, чтобы другие здоровые деревья не заразились. Тогда листву собирают и утилизируют. Также это делают, если на убираемом участке много мусора (например, окурков сигарет) и отделить его от листвы просто не представляется возможным. Во всех других случаях листву нужно оставлять на участке. Лист очень быстро перегнивает и насыщает почву питательными элементами, а самое главное, лист — это весьма неплохая мульча, которая защищает почву от размывания. Во многом из-за того, что мы убираем листву, в наших город грязно. Открытый, ничем не укрепленный грунт – стопроцентное зло для городской среды. Нужно делать все, чтобы в городе его было как можно меньше.

2. Не нужно красить деревья

Этой весной новостная лента пестрит сообщениями о том, что в самых разных уголках нашей Родины отказались от покраски деревьев. Воронеж, Московская область, Белгород. В нашем регионе в этом году от покраски деревьев отказались в ВлГУ!

Покрашенные деревья – это абсолютно ненужный визуальный шум в городе.

Деревья выглядят странно и неэстетично. Нигде в мире нашу практику массовой покраски деревьев не используют, а главное, в масштабах города это позволяет сэкономить огромную кучу денег!

Есть еще и чисто юридический момент. Открываем Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 “Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации” и читаем:

Выводы делайте сами.

3. Не нужно красить бордюры

Бордюры, точно так же, как и деревья, красить смысла нет. Особенно в яркую шахматную расцветку. Если уж очень хочется привести старый бордюр в порядок, покрасьте его просто в серый цвет, чтобы он особо не выделялся, выглядел эстетично и не создавал визуального шума.

Черно-белая покраска поребриков актуальна только на опасных участках дороги, крутых поворотах, спусках и так далее. В парках и во дворах в этом совершенно нет смысла. И это также позволит сэкономить много денег.

Что делать нужно

1. Нужно убирать песок

После зимы на наших улицах все в песке.

Песок, который работники коммунальных служб разбрасывают без меры в нарушении технологии посыпки, со сходом снега остается лежать на тротуарах и асфальте. Во Владимире довольно часто бывает такая ситуация, когда вдруг подул ветер и песчаная пыль летит тебе в глаза и волосы. Кроме того, ходить по улицам просто неприятно, ведь везде жижа из песка и воды. А ведь если открыть инструкцию производителя, там будет четко написано: «После весеннего схода снега песок рекомендуется собрать».

Вот это намного важнее, чем уборка листвы. В сотни раз!

2. Нужно защищать грунт от размывания

Если открытый и неукрепленный грунт в городе – источник грязи, значит, вполне логичным действием будет этот грунт укрепить и закрыть. Это можно сделать множеством самых разных способом. Самый простой в наших условиях – это использование мульчи (перемолотые до состояния щепы ветки).

Причем можно как полностью покрыть грунт мульчей, так и только границу «грунт-асфальт». Мульча, конечно, может потребовать регулярной подсыпки, но это дешевле, чем использовать мелкий камень или каменную крошку. Посмотрите, как активно используют мульчу в Доброграде, по ней даже ездят велосипедисты.

Искренне надеюсь, что множество тропинок во владимирских дворах мы начнем закрывать от грунта, и тогда перемещаться по городу будет намного комфортнее.

3. Нужно удалять аварийные деревья, а если нет такой возможности, проводить санитарную обрезку веток.

К сожалению, наш фонд деревьев можно назвать не иначе, как аварийный. Те тополя, что были высажены в послевоенное время во Владимире, по замыслу авторов к нашему времени уже должны быть заменены на более благородные деревья. Но, увы, замысел не осуществился, и теперь у нас большие проблемы. Деревья падают, крупные ветви ломаются, люди травмируются и даже гибнут.

Если есть возможность, аварийные деревья надо удалять, а вместо них высаживать новые. Практика санитарной обрезки деревьев, которую мы повсеместно используем, также допускается, но только в том случае, если нет возможности удалить аварийное дерево. При этом ликвидировать нужно до ½ – ¾ крупных ветвей. Ситуация, когда в нашем городе дерево просто спиливают по середине, на самом деле санитарной обрезкой веток не считается, и по сути это прямое нарушение постановления № 104 Совета народных депутатов города Владимира.

4. Нужно бороться с вандализмом

К сожалению, в нашем городе, как и в других городах России, все большую проблему представляет собой торговля наркотиками. И если раньше на стенах писали нецензурную брань или оставляли свои тэги поклонники граффити, то теперь этим активно промышляют наркодилеры. Надписи, которые они оставляют, нужно удалять как можно быстрее с фасадов зданий. Лучше всего, конечно, их отмывать с использованием специальных средств или отбивать пескоструем. Но это затратные мероприятия, и, увы, редко кто этим занимается. Остается последний вариант: закрасить надписи краской. Что все и делают. Но даже тут благоустроители умудряются покупать краску не в цвет фасада здания, уродуя при этом весь внешний вид дома. Не надо так!

Так что же делать? Выход я вижу один, и он уже опробован на практике. Устанавливать видеокамеры уличного и внутриподъездного наблюдения. Видеонаблюдение стоит сегодня недорого – около 300 рублей в месяц. К тому же всегда можно разбавить настоящие камеры фальшивыми, они стоят всего пару сотен рублей. Ну, а самое главное, нужно расклеить предупреждения о видеонаблюдении, даже если вы его реально не ведете.

Наклейки продаются во всех гипермаркетах. Это настоящий лайфхак, который работает.

Это далеко неполный список мероприятий для субботника, конечно же. Сегодня набирает популярность раздельный сбор мусора, кто-то занимается высаживанием декоративных растений и цветов на участке, монтирует скамейки и так далее. В конце концов, жильцы дома сами вправе решить, что они хотят видеть в своих дворах. Но перечисленные выше мероприятия на сегодняшний день являются обязательными. Соблюдая их, мы сделаем наш город еще чище и прекраснее.

Виктор Волчек

Фото автора.

Заглавное фото: mgpu.ru