500 детей состязались в большом танцевальном марафоне

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"Звезды" в фактах
«Звёзды в ладонях» – масштабный проект, объединяющий тысячи талантливых ребят со всего региона. У конкурса несколько направлений: народное творчество, хореография и вокал. В этот раз в оргкомитет конкурса эстрадного танца поступило более 100 заявок от творческих коллективов из всех районов области, 59 из них прошли в очный отборочный тур. 16 лучших номеров зрителям показали на гала-концерте. Всего в мероприятии приняли участие более 500 танцоров в возрасте от 5 до 17 лет. Мы расскажем вам о пяти самых ярких выступлениях.
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Семья превыше всего
У этого выступления очень трогательная предыстория: руководитель коллектива Ирина Данилова совсем недавно стала мамой – родилась долгожданная дочка. Через этот танец она решила поделиться со зрителями своим счастьем. Детский танцевальный коллектив «Талисман» из Суздаля, которым она руководит, представил номер «Тепло семьи». На сцене заботливые родители – курочка и петушок – вместе учат своих детишек ходить, добывать червячков и танцевать. Весь номер был пропитан нежностью и заботой персонажей друг о друге.
– Семья – это самое дорогое, что у нас есть, – отмечает Ирина Владимировна. – Этим номером мы хотели напомнить о том, как важно проводить время с близкими, поддерживать их, заботиться друг о друге.
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Неземные девчонки!
Грим красавиц студии гимнастики и танца «Переворот» из Радужного в буквальном смысле был ослепительным. Яркие образы, пластичные движения. Уловить их фотоаппаратом было практически невозможно – настолько они были быстры и грациозны на сцене. Пришлось снимать на видео – кажется, что они на самом деле прилетели с какой-то другой планеты.
– Мы хотели создать что-то не обычное, – рассказывает Елена Комисаренко. – Глядя на своих девочек, я поняла, что образы пришельцев подойдут им как нельзя лучше. Воплотить идею в жизнь оказалось не так-то просто: мы долго подбирали грим, пробовали разные варианты, девчонки тренировались, что-то рисовали с мамами дома, за тканью для костюмов нам и вовсе пришлось ехать в Москву – в нашей области мы ничего похожего не нашли. Музыку для номера подбирали все вместе.
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Педагог сшила для детей 36 костюмов
Младшая группа танцевального коллектива «Вояж» из Судогды на конкурсе такого уровня выступала впервые. Чтобы малыши чувствовали себя на отборочном туре комфортно, не испугались, не забыли движения, руководитель Анна Горбенко подбадривала их у самой сцены – так за своих учеников не переживал никто. Ребята эту заботу почувствовали. Их забавный номер «Котята», как один из лучших, жюри отобрало для гала-концерта.
– Мы выбрали образы рыжих котят, так как все мои ребята и я сама очень любим детские песни и мультфильмы, – рассказывает Анна Вячеславовна. – Все наши номера мы ставим под добрые веселые композиции. Костюмы всем своим ученикам я всегда шью сама. А их у меня 36 человек.
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Вдохновились Джеки Чаном
Один из самых необычных номеров представили боевые ребята из студии современного танца «Сириус» (г.Владимир). Мальчишки предстали в образах воинов Шао Линь. Специально ради этого номера коллектив брал уроки у настоящих мастеров по восточным единоборствам и покадрово изучал боевики.
– Чтобы мальчишки готовились к конкурсу с энтузиазмом, их надо было чем-то завлечь, – рассказывает руководитель коллектива Светлана Пауткина. – Я решила выбрать им какие-то воинственные образы. Изначально был вариант с охотниками, но потом мы нашли интересную боевую восточную музыку. Так и пришла идея создать номер «Воины Шао Линь». Мы вместе с мальчиками пересматривали фильмы с Джеки Чаном, останавливали какие-то моменты, думали, как их реализовать в танце. Многие элементы нам показали мастера боевых искусств.
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Настоящие рекордсмены
Образцовый танцевальный коллектив «Данс Колледж» из Мурома существует с 1992 года. На конкурс «Звезды в ладонях» ребята приезжают шестой год подряд! В этом году коллектив представил номер «Что я родиной зову…». По словам членов жюри, здесь было идеально все: и музыка, и костюмы, и движения, и невероятная харизма девчонок. Это однозначное Гран-при – уже пятое в копилке «Данс Колледжа». Руководитель коллектива Ирина Журавлева признает, что идея номера пришла случайно:
– Я не знаю, как другие руководители подходят к номерам, у меня как-то все стихийно: я услышала песню, вспомнила, что у меня есть детский портфель, который мне подарили еще в детском садике, поняла, что у меня есть главная героиня – это моя дочь, она самая маленькая у меня в коллективе. По сюжету танца девочки постарше должны ей рассказать, что же такое родина. Она выходит на сцену с вопросом и к себе, и к зрителю: «Что же я зову родиной?». И вот в конце она уже понимает, что значит это понятие. Мы когда этот номер ставили, я детям говорила: «Вы не должны танцевать – вы должны танец рассказать». Думаю, им это удалось.
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Лучшие из лучших
Победителями стали:
Гран-при – образцовый танцевальный коллектив «Данс Колледж» (МБУК ДК «Вербовский», г. Муром)
Номинация «5-7 лет» – студия современного танца «Сириус» (Областной Дворец культуры и искусства, г. Владимир)
Номинация «8-10 лет» – народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Вираж» (МБУК «ДК им. 1100-летия г. Мурома»)
Номинация «11-13 лет» – студия современного танца «Сириус» (Областной Дворец культуры и искусства, г. Владимир)
Номинация «14-17 лет» – образцовый танцевальный коллектив «Вербовчанка» (МБУК ДК «Вербовский», г. Муром)
Оксана Завьялова, куратор детских образовательных программ общественной организации «Милосердие и порядок»:
– Конкурс «Звезды в ладонях» проходит уже в седьмой раз! За это время он объединил тысячи юных танцоров из всех районов Владимирской области. Цель мероприятия – предоставить подрастающему поколению площадку для развития, создать необходимую творческую среду, в которой он мог бы раскрыться, поверить в собственные силы. Такие конкурсы дают стимул для новых побед!
Алина Славина
Фото предоставлено организатором мероприятия общественной организацией «Милосердие и порядок»
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