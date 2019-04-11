500 детей состязались в большом танцевальном марафоне

Образцовый танцевальный коллектив «Данс Колледж» из Мурома существует с 1992 года. На конкурс «Звезды в ладонях» ребята приезжают шестой год подряд! В этом году коллектив представил номер «Что я родиной зову…». По словам членов жюри, здесь было идеально все: и музыка, и костюмы, и движения, и невероятная харизма девчонок. Это однозначное Гран-при – уже пятое в копилке «Данс Колледжа». Руководитель коллектива Ирина Журавлева признает, что идея номера пришла случайно:

– Я не знаю, как другие руководители подходят к номерам, у меня как-то все стихийно: я услышала песню, вспомнила, что у меня есть детский портфель, который мне подарили еще в детском садике, поняла, что у меня есть главная героиня – это моя дочь, она самая маленькая у меня в коллективе. По сюжету танца девочки постарше должны ей рассказать, что же такое родина. Она выходит на сцену с вопросом и к себе, и к зрителю: «Что же я зову родиной?». И вот в конце она уже понимает, что значит это понятие. Мы когда этот номер ставили, я детям говорила: «Вы не должны танцевать – вы должны танец рассказать». Думаю, им это удалось.