В Суздаль придёт «Велолето»

Прокатиться с ветерком по окрестностям Суздаля. Такая возможность представится всем участникам четвертого всероссийского праздника велосипедного спорта для всей семьи «Велолето» (6+). Регистрация уже открыта. Праздник состоится в городе-музее с 26 по 28 июля. Традиционно это мероприятие собирает огромную армию спортсменов, причем не только из Владимирской области, но и других городов России. На несколько дней Суздаль превращается в велостолицу нашей страны.

Спортивная часть праздника насыщена мероприятиями для профессионалов и любителей велоспорта всех возрастов. Это и маунтинбайк, и гонка критериум, и индивидуальная гонка с раздельным стартом, и групповая шоссейная гонка. В рамках фестиваля вновь состоится самый известный и популярный в мире шоссейный велозаезд GranFondoRussia, объединяющий на одной трассе как профессиональных спортсменов, так и любителей велоспорта. Регистрация на него также уже открыта.

Нескучно на празднике будет и гостям. К этому событию, как правило, приурочена насыщенная развлекательная программа: велопоходы, вечер бардовской песни у костра, дневные и ночные экскурсии на велосипедах и другие увлекательные и полезные способы провести время.

Ольга Ефремова

Фото группы “Фестиваль “Велолето” г. Суздаль”