Серапион II возродил Суздаль после страшного разорения

385 лет назад, в 1634 году, Суздаль подвергся неожиданному нападению крымских татар. Правивший тогда в Крыму хан Джанибек Герай (Гирей) решил поддержать своего союзника – польского короля Владислава IV Вазу, воевавшего с Россией. Для этого крымцы совершили несколько набегов в окрестности Москвы. Жертвой одного из них стали суздальцы: их город был разграблен и сожжен, многие жители погибли или были уведены в полон.

Именно тогда царь Михаил Федорович Романов и патриарх Иоасаф I направили в разгромленный Суздаль нового владыку Серапиона, бывшего прежде игуменом ярославского Толгского Богородичного монастыря. По счету суздальских архиереев владыка стал Серапионом II, так как первый епископ этого имени в нашем крае известен еще во второй половине XIII столетия. Именно епископу Серапиону II Суздаль, традиционно именуемый «богоспасаемым градом», обязан своим возрождением.

Возрождение из пепла

Уже в 1635 году новый епископ Суздальский испросил у государя разрешения украсить Суздальский собор стенным письмом и исправить там местные иконы. В результате по повелению царя Михаила Федоровича в 1635-1636 гг. владыка Серапион отремонтировал суздальский Богородице-Рождественский собор и украсил его живописью, а против южного фасада собора он выстроил огромный шатровый столп соборной колокольни, вмещающий в нижнем ярусе второго этажа небольшую Благовещенскую домовую церковь с престолом во имя св. мученицы Феодосии.

По поводу возобновления живописи в соборе царь Михаил Федорович писал владыке Серапиону II: «ты, богомолец наш, в соборной церкви святые образа построил, а иные местные велел писать вновь стенным иконным писмом, и во алтаре, и в верху в небе, и в пяти главах, и в папертех, и летопись на наше государское имя устроил; и мы тебя богомольца за это похваляем, что ты учинил добро, радея о церковном благолепии».

24 июня 1637 году епископ Серапион освятил при соборе приделы во имя святителей Феодора и Иоанна, суздальских чудотворцев, и сделал «со многоразличным тщанием» над их мощами стенное надписание. Над мощами святителя Феодора было написано: «В лето 6498 первый благоверный и великий князь Владимир просвети Суздальскую землю святым крещением и павству вручи епископу Феодору»; а над мощами святителя Иоанна: «Лета 6882, октября в 15 день сей святителей Иоанн преставися и почи зде».

В ноябре 1641 года архиепископ Серапион пожертвовал в суздальский Ризоположенский монастырь дорогой напрестольный серебряный позолоченный крест, усыпанный крупным жемчугом. На внутренней стороне креста была вырезана надпись: «Лета 7149 сей крест зделан бысть повелением смиренного Серапиона Архиепископа Суждальского и Тарусского месяца Ноемврия 20 дня».

Отказ от высокого чина

В марте 1642-го после кончины патриарха Иоасафа I суздальский владыка рассматривался в качестве возможного кандидата на патриаршество, но отказался от этой чести и при хиротонии нового патриарха Иосифа в Москве не присутствовал, а отпросился в свою епархию.

В следующем 1643 году архиепископ Серапион, выполняя несвойственные архиерею роли историка и едва ли не археолога и фортификатора, отписал государю Михаилу Федоровичу о состоянии оборонительных сооружений в Суздале:

«В нынешнем Государь в 7151 году по твоему Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея России указу велено мне богомолцу твоему в Суздале архимандритов и игуменов, и протопопов, и попов и дьяконов допросить про острожный вал: впредь тот вал годится ли и в приход воинских людей, посадскими людми и уездными занять его можно ли. И о том Государь велено взять сказки за руками; да и мне богомолцу твоему свою сказку велено прислать к тебе Государю к Москве. При котором представлении имеются списки с сказок за руками до трех сот человек. А в них между протчим показано сице: в приход воинских людей в меншем валу, где ныне устроен острог, монастырем и Суждальцам и уездным людем в осадное время, о кроме того земляного валу вместится не возможно, и теснота будет в меншем остроге великая. А в прошлом 7120 году, в приход воинских людей Польских и Литовских от Гетмана Каменского, в том земляном большом валу сидел воевода Иван Захарьев сын Просовецкой, и служилых было с ним пять сот человек, да сидели Суждальцы посадские и монастырские и уездные люди, и приступы были от того Каменского и от Польских и от Литовских людей многия; и в то время, помощию Божиею и заступлением пречистыя Богородицы, и Иоанна и Феодора Епископов Суждальских чудотворцев, в том большом земляном валу отсиделися; а тот земляной вал сделан изстари, как было великое Княжение в Суждале, и впредь тот земляной вал большой в приход воинских людей годится и Суздальскими посадскими и монастырскими и уездными людьми занять можно».

Строитель и созидатель

В 1644 году в Суздале сильный пожар уничтожил много домов и церквей близ кремля, огонь повредил и городские укрепления. По просьбе владыки Серапиона в 1645-м присланный из Москвы мастер-горододелец Никифор Беклемишев соорудил новые стены и башни Суздальского кремля, и крепость фактически была отстроена заново.

В сентябре того же года епископ Серапион II Суздальский был приглашен в Москву для участия в коронации нового царя Алексея Михайловича.

В мае 1647 года патриарх Иосиф прислал владыке Серапиону грамоту о необходимости освидетельствования гроба великой княгини Софии (в миру Соломонии Сабуровой, первой жены великого князя Василия III) в суздальском Покровском монастыре, которую молва прославляла как защитницу Суздаля в пору Великой Смуты. Преосвященный Серапион провел обследование мощей и отписал Патриарху. В ответ в 1650 году патриарх Иосиф прислал суздальскому архиепископу новую грамоту:

«Писал ты, сыну, к нам Патриарху, что в нынешнем 7158 году по нашему указу и по грамоте ты сыну в Суждале в Покровском девичье монастыре Великия Княгини Софии мощи свидетельствовал, и благоверная Великая Княгиня инокиня София погребена под соборной церковию Покрова Пресвятыя Богородицы, и лежит под спудом; и мы слушав твоей отписки указали к тебе, сыну, о том послать нашу грамоту. И как к тебе, сыну, ся наша грамота приидет; и ты б над гробницею велел положить покров и петь панихиды и молебны, как ведется по чину, а гробницы разбирать и разрывать земли не велел».

По благословенной грамоте владыки Серапиона от 27 апреля 1650 года в Суздале началось строительство каменной церкви в честь мученика Александра Римского. Этот храм являлся соборным суздальского Александровского девичьего монастыря, который находился на месте более позднего Вознесенского храма. Обитель была основана еще в XIII столетии и именовалась Большою Лаврою. Одновременно с Александровской церковью в монастыре возводился и теплый храм во имя святителей Феодора и Иоанна суздальских чудотворцев.

В июле 1652 года владыка Серапион вновь отправился в столицу — на этот раз он участвовал в Москве в выборах патриарха Никона.

В самом конце святительства владыки Серапиона, уже при патриархе Никоне, у села Глумово в пустоши Осовицы Суздальского уезда была явлена чудотворная икона Казанской Божией Матери, о чем собирались сведения по приказу патриарха.

Благие дела и незаслуженное забвение

Обо всех свершениях владыки на благо Суздаля и Суздальской округи мы не знаем, так как приведенные свидетельства — лишь часть того, что святитель совершил за время своих многолетних неустанных трудов. Известно, что он был рачительным хозяином (сейчас бы сказали — крепким хозяйственником), умело управлял вотчинами суздальского архиерейского дома и немалые доходы тратил не только на церковное строение, но и на благотворительность, помогая своей пастве.

Скончался владыка Серапион в 1653 году в Суздале и был погребен в суздальском Богородице-Рождественском соборе «у первого левого столпа». По мнению современников, он «был пастырем весьма деятельным». Ананий Федоров отмечал, что Преосвященный Серапион «многую веру и благоговение имяше к великим святителем и чудотворцем Иоанну и Феодору епископом Суждальским». После кончины архиерея оказалось, что в епархиальной казне находилось более 5000 рублей — по тем временам это была огромная сумма.

Память святителя Серапиона совершалась в Суздале 25 февраля (по новому стилю 10 марта). По всей видимости, это и есть день смерти Серапиона II, который успешно управлял Суздальской епархией в непростое время без малого 20 лет и сегодня оказался незаслуженно забыт.

Николай Фролов