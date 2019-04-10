Мечтала стать детским тренером с седьмого класса

Она вставала в шесть часов утра, чтобы до занятий прийти в школьный спортзал на тренировку. Маленькая девочка из небольшого поселка с седьмого класса решила: буду детским тренером. Уже тогда Маша начала вести дневник своих будущих занятий. А когда после школы отличница решила поступать на факультет физической культуры, родители отговаривали. Но она заверила: спорт – это одна любовь и на всю жизнь. Сейчас Маша работает учителем физкультуры и проводит тренировки. В сутки она занимается с полутора сотней детей. Как осуществилась детская мечта, и каких результатов от своих учеников ждет тренер Мария Доронкина? В новом выпуске программы «Наши люди» – разговор от первого лица.

Полина Тарбеева