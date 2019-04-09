«Зелёные карточки» уходят в прошлое

«Зеленые карточки» СНИЛС, которые у людей в основном пылятся в корочке для паспорта и достаются лишь по требованию, скоро и вовсе канут в Лету. Их заменят бумажные и электронные уведомления. Сразу оговоримся, что никуда бежать для того, чтобы обменять устаревший СНИЛС, не надо.

Новшество коснется только тех, кто будет впервые регистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Привычная людям «зеленая карточка» по-прежнему действительна. Однако в случае потери восстановлению и обмену она уже не подлежит. Вместо нее застрахованные лица будут получать уведомления нового образца.

Новые уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС, то есть индивидуальный пенсионный лицевой счет. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или территориальном управлении Пенсионного фонда, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.

Ввод пенсионных уведомлений нового образца будет происходить в течение трех месяцев. Общее количество застрахованных на начало года во Владимирской области составило почти 1,5 млн человек.

Ольга Ефремова

Фото: strana39.ru