Сладости с точки зрения науки: польза или вред?

Правда ли, что сладости помогают от депрессии? Кого называют тёртым калачом и почему? Какое любимое блюдо было у Александра Пушкина, и что такое слойка Сахарова? Ответы на эти и другие вопросы владимирцы узнали на научно-популярном ток-шоу Информационного центра по атомной энергии «Научный холодильник».

КАК ЭТО БУДЕТ ПО-РУССКИ?

Торт в России XVIII века вполне мог быть мясным, пряник получил своё название из-за пряностей, которые стали добавлять в него в XIII веке, а название советского торта «Птичье молоко» восходит к комедии древнегреческого писателя Аристофана «Птицы» – эти и другие истории о происхождении названий сладостей рассказала Татьяна Ковалёва, кандидат филологических наук, преподаватель Владимирского филиала Финансового университета.

«Слово «торт» заимствовано из итальянского языка и обозначает «сладкий пирог», а на латыни «torto» – это нечто скрученное, извилистое. Слово «пастила» тоже пришло к нам из итальянского, а вот слойка, пряник, калач – это слова русского происхождения. Кстати, «калач» – это от древнерусского «коло» – круг, и поговорка «Дойти до ручки» появилась благодаря калачу. Калач состоял из трёх частей: «животика» – самой пышной и мягкой части, «губы» – места, где тесто загибалось, и «ручки», за которую калач держали во время еды. Ручку обычно не ели: не гигиенично, да и жестковато. И дойти до ручки – значит, оказаться в бедственном положении, спуститься вниз по социальной лестнице», – объяснила Татьяна Ковалёва.

Тёртый калач – это как раз муромский калач, изготовленный особым способом. Тесто для этих калачей долго вымешивали, то есть, как тогда говорили, тёрли, на столе, который снизу охлаждался с помощью льда. В результате готовые калачи получались очень пышными и нежными и долго не портились, а «тёртым калачом» стали называть опытного человека, которого трудно ввести в заблуждение.

Торты «Прага» и «Птичье молоко» – это десерты, появившиеся в советское время. Интересно, что выражение «птичье молоко» встречается в разных языках и обозначает всегда что-то редкое, изысканное и почти никому недоступное, а письменный первоисточник – это комедия Аристофана «Птицы». Хор в этой комедии обещает героям счастье в виде молока «да не тёлок, а птиц».

А название «Прага» связано с тем, что автор десерта – кондитер Владимир Гуральник – в процессе обучения часто бывал в Чехословакии и назвал торт в честь её тогдашней столицы.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ДЕПРЕССИЮ?

Существует устоявшееся мнение, что сладости помогают справиться с депрессией. «Сейчас депрессией называют любое снижение настроения, это очень модное слово. Но нужно помнить о том, что клиническая депрессия – это серьёзное заболевание, вылечить его может только специалист, и это небыстрый процесс. Да и настроение от съеденного кусочка торта повысится ненадолго, максимум на полчаса», – объяснил психотерапевт Игорь Ульянов. А есть сладкое каждые полчаса – это прямая дорога к лишнему весу, так что злоупотреблять этим способом не стоит.

«Мы сейчас живём достаточно хорошо, и едим в основном не из чувства голода, а по привычке или для удовольствия. И чаще всего переедаем. Если вы встаёте из-за стола с чувством лёгкого голода, значит, вы наелись. Если с чувством насыщения – вы объелись. А если вы ощущаете, что объелись, это значит, что вы отравились. Чувство насыщения наступает у человека минут через 20, поэтому диетологи и советуют есть медленно, тщательно пережёвывать пищу… Кстати, десерт в конце обеда частично решает проблему: он даёт чувство быстрого насыщения, а съесть много сладкого после основного приёма пищи уже сложно», – рассказал психотерапевт.

В общем, сохранить здоровье не так уж сложно: нужно есть меньше, двигаться больше, радовать себя сладостями изредка и находить в жизни больше позитива. Кстати, нагрузка на мозг, будь то чтение книг, интеллектуальные игры, самообразование, тоже помогает сохранять здоровье и активность.

КАКУЮ СЛОЙКУ СДЕЛАЛ САХАРОВ?

Слойка Сахарова не имеет ничего общего со сладостями. Так называли первую в СССР водородную бомбу, разработанную академиком Сахаровым: радиоактивные, взрывчатые и прочие вещества располагались внутри бомбы слоями.

Об этом рассказал руководитель Информационного центра по атомной энергии Илья Житков: «Казалось бы, парадоксальный факт: создатель водородной бомбы получил в 1975 году Нобелевскую премию мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Но Атомный проект СССР как раз и позволил сохранить мир: разработки советских учёных в этой области позволили установить ядерный паритет, взаимное сдерживание СССР и США».

Интересно, что у учёных и писателей есть свои предпочтения в еде. Достоверно известно, что Игорь Курчатов, руководитель советского Атомного проекта, любил пирог с рыбой. А вот русский учёный Михаил Ломоносов обожал ватрушки, причём с мясом (в XVIII веке вариантов начинки ватрушек было гораздо больше). В доме Эйнштейна на завтрак, на обед и на ужин подавали мёд, а Эдисон предпочитал яблоки, запечённые в тесте. Пушкин любил блины и картошку, испечённую в углях, а Гоголь был сладкоежкой.

ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО?

Научно-популярные ток-шоу Информационный центр по атомной энергии проводит ежемесячно.

«Мы делаем лектории в Центре ИЗО, в помещениях Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в кафе, – рассказал руководитель ИЦАЭ Илья Житков. – Наша главная задача – показать, что наука – это интересно, что любое явление, процесс можно рассматривать в контексте научной картины мира. Нашей стране нужны интеллектуалы, инженеры, конструкторы. Умные люди – самый ценный ресурс XXI века».

Наталия Фельдман

Фото предоставлено Иформационным центром по атомной энергии