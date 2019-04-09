Что вы знаете об Успенском соборе во Владимире?

Кто из великих русских князей выступил инициатором строительства Успенского собора?
Правильно!
Неправильно!
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С какой целью, по официальной версии, был построен Успенский собор?
Правильно!
Неправильно!
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Как изменился Успенский собор при восстановлении после пожара 1185 года по распоряжению Всеволода Большое Гнездо?
Правильно!
Неправильно!
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Какое значение имел Успенский собор до 1432 года?
Правильно!
Неправильно!
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Какой известный собор возводился в XV в. по образцу владимирского Успенского собора?
Правильно!
Неправильно!
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Какая фреска Успенского собора, выполненная известным иконописцем Андреем Рублёвым в начале XV века, лучше всего сохранилась до наших дней?
Правильно!
Неправильно!
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Что было приобретено для убранства Успенского собора на щедрый дар императрицы Екатерины II, которая побывала в 1767 году во Владимире?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году рядом с собором выросла колокольня?
Правильно!
Неправильно!
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Кому сейчас принадлежит Успенский собор?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из владимирских губернаторов обратился в ЮНЕСКО с прошением включить Успенский собор в список памятников Всемирного наследия?
Правильно!
Неправильно!
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