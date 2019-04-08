Жизнь на фонтане бьёт ключом – и прямо по фанере!

Пока светомузыкальный фонтан на Театральной площади Владимира ещё не заработал, горожане нашли ему другое применение. Точнее, речь идет о юных жителях областного центра. Подростков, выполняющих трюки на самокатах и скейтбордах прямо на защитном покрытии, снял наш корреспондент Слава Логинов. Ровная поверхность фанерной крышки, защищающей фонтан зимой, привлекательна для подростков. Центральные улицы города замостили плиткой, на которой не только трюки выполнять – ехать-то неудобно. Вот юные владимирцы и облюбовали фонтан. Хотя его открытие уже не за горами, и подросткам придется искать новые места для оттачивания своего мастерства.

Ольга Ефремова

Видео Славы Логинова

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