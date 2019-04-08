Правильную речку вернули в Ковровский район

Речке Арге в Ковровском районе, наконец, вернули её истинное название. Долгое время на дорожном указателе перед мостом на трассе М7 значилось другое название – Агра. С индийским колоритом. После того как «Призыв» написал про этот казус, дорожники поменяли табличку. Историческая справедливость после длительного перерыва восстановлена.

Однако вопросы к дорожникам относительно названий водных объектов, обозначенных на М7 «Волга», все равно остались. Например, близ границы Ковровского и Камешковского районов при въезде на очередной мост можно видеть пару информационных табличек, на которых значится «Ручей Майский». В Перечне объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов, утвержденного постановлением губернатора области от 30 декабря 2011 года № 1491, среди водных объектов региона ручей Майский не значится. Что же на самом деле пересекает автотрасса М7 в указанном месте?

И старые, и современные карты дают на этот вопрос однозначный ответ: речку Пордух. Это 11-километровый правый приток Клязьмы, исток которой находится близ деревни Дроздовка Ковровского района, известный по старинным грамотам еще со средних веков. Кто и зачем переиначил историческую речку Пордух в ручей с непонятно откуда взявшимся названием – неизвестно.

Может быть кому-то наименование Пордух показалось неблагозвучным? Однако река Пордух значится в Постановлении Владимирского губернатора от 30 декабря 2011 года № 1491 под номером 226 и течет, так сказать, на законных основаниях. Никому в произвольном порядке переименовывать официально зарегистрированные и учтенные как в документах, так и на картах водные объекты не позволяется. В том числе и тем, кто обслуживает трассу М7. Очевидно, звучащее почти как анекдот название «Ручей Майский» необходимо поменять на «Река Пордух». Потому что такого ручья нет и никогда не было!

Николай Фролов