Почему девушки выбирают «плохих» парней

Как это ни парадоксально, но это так. Многие девушки выбирают «плохих» парней. Хотя это противоречит всем законам здравого смысла. Ведь каждая женщина ищет хорошего, верного, заботливого, умеющего понять и поддержать мужа, который разделит ответственность и заботы, сможет обеспечить семью. Но почему же в поисках идеала у нас «срывает крышу» от «плохих» мальчиков? Почему мы, как под гипнозом, забываем о своих принцах и бросаемся в пучину соблазнов? Давайте разбираться. Я, Наталья Чиркина, коуч-психолог, приглашаю вас совершить путешествие в детство всего человечества. Ведь ответ на наш вопрос лежит именно там.

Выжить любой ценой

Давным-давно люди жили племенами численностью примерно в 20 человек: большим количеством было сложно управлять.

Женщина была примерно такой же, какой она является и сейчас: прямоходящей, с широкими бедрами и узкими плечами. Она уже тогда была слаба и беззащитна. Тяжелая беременность, сложные роды, шаткое послеродовое положение делало ее крайне уязвимой.

В те времена не было вообще никаких бытовых условий: пещера и каменный пол. Человек был «падальщиком», собирателем и иногда – охотником. Он не мог нападать, как хищник, и не мог убегать, как добыча. Добавим сюда отсутствие не только лекарств, но и элементарной гигиены – и весь ужас существования налицо. Любая более или менее серьезная рана гноилась и долго заживала. Смертность была крайне высокой, а продолжительность жизни – низкой. Человеческий детеныш был еще более хрупок. Для того чтобы из него выросло более или менее самостоятельное существо, требовалось много времени, усилий и удача. Но природа наделила людей высокой плодовитостью. Самое забавное, что древние люди, уже обладающие сознанием, не связывали секс с беременностью и родами, что в общем-то и дало шанс человеческому роду выжить. Ведь человек – единственное животное, у которого нет периодов «гона» и способность к спариванию не ограничена временем года.

Самец: альфа, бета, гамма

Современные мужчины унаследовали от наших далеких предков иерархический инстинкт, когда самый агрессивный и жесткий экземпляр управлял всей общиной. Агрессивность гарантировала выживаемость и, соответственно, именно эти гены нужно было унаследовать потомству. Самый сильный, злобный и жестокий был высокоранговый альфа-самец. Ему доставалось все самое лучшее.

Более того, все женщины стремились завоевать внимание лучших самцов. Инстинкт говорил им, что именно этот самец может дать сильное потомство, защитить, прокормить.

Следующий на этой лестнице – бета-самец. Как правило, это были воины и, в общем, тоже многоуважаемые мужчины, которых первобытные женщины выбирали, так как альфа-самцов на всех не хватало.

И, наконец, самые скромные и добрые – омеги. Именно у них-то все и отбиралось. Сбиваясь в стайки, омеги поддерживали друг друга. Очень часто они оказывались отвергаемые женщинами.

«Плохие» мальчики и женщины-селекционеры

Согласитесь, с тех времен в отношениях полов не так уж много и изменилось. Успех у женщин, природная агрессивность, высокий уровень тестостерона – вот то, что делает современных мужчин альфа-самцами первобытного периода. И чем выше все эти признаки, тем чаще этого мужчину выбирают дамы. И именно в этом ключ понимания того, почему девочки влюбляются в «плохих» мальчиков. Ведь кто такой этот «плохой»? Это мужчина, которым управляют первобытные инстинкты, ведущий себя напористо, агрессивно, часто его не сдерживают моральные принципы и социальные ограничения. А зачем нам, женщинам, большой и сильный мужчина? Почему, например, не тихий и карманный экземпляр? Ответ лежит в сфере первобытных инстинктов: большой и сильный обеспечит выживаемость. Ведь именно самых жестких, агрессивных и бесстрашных женщины отбирали тысячелетиями.

Кстати, во всей живой природе именно самки и занимаются селекцией. То есть именно они решают, какой самец лучший. Например, зачем павлинам такой огромный и неудобный хвост? Именно таких особей выбирали самки. Оленьи рога? Работа олених!

Первобытная программа работает

И эта прошивка, эта устаревшая в современном мире программа до сих пор заставляет нас смотреть на «плохих» мальчиков с большим энтузиазмом.

Ведь они обещают яркое и безудержное удовольствие – так подсказывают нам наши женские инстинкты. В реальности это, конечно, совсем не так. Такие мужчины, как правило, зациклены исключительно на себе и будут удовлетворять только свои потребности. А женский организм – тонкий инструмент, на котором нужно уметь играть.

Масла в огонь подливают образы сомнительных героев с экранов телевизоров, где «плохие» мальчики как будто даже и не совсем плохие. С ними испытываешь яркие эмоции, с ними весело, они открывают какой-то новый, свободный от условностей мир. Они чертовски привлекательны и сексуальны. На деле же все заканчивается плачевно.

И последняя инстинктивная причина, заложенная в женщине, – это потребность заботиться о детях, которая включается как-то невпопад. Нередко от таких мужчин рожают детей, а потом остаются с ними опять же ради детей…

«Моя любовь все исправит», «Я смогу сделать из него человека», «Те пять не смогли, а я смогу», «Сильная любовь преодолеет все преграды и препятствия» – вот, что говорят влюбленные девушки. И начинается процесс длительного перевоспитания, ведущий в никуда. Любой мужчина, даже очень хороший и правильный, будет сопротивляться перевоспитанию, а уж тот, кому чужды моральные нормы, просто встанет стеной.

Культурный? Значит, слабак!

А что же хорошие и интеллигентные мужчины – те, в которых действительно сегодня можно найти опору? Происходит то же самое, что и в глубокой древности: мужчина может иметь очень высокий статус, но его культурное поведение говорит женщине о том, что он слабак.

Инстинкты начинают сопротивляться и нередко подводят представительниц прекрасного пола: вместо надежного и порядочного человека женщина может выбрать наглеца и эгоиста, испытывая к нему сильное влечение. Все, как в первобытные времена.

И это еще одна беда: сильные чувства очень часто путаются с любовью, хотя любовью здесь и не пахнет. Женщина может даже понимать, что перед ней подлец и негодяй, но зов природы такой сильный, что она находит себе оправдание в словах: «Сердцу не прикажешь…»

Почему изменяют идеальным?

В нашей практике масса примеров, когда женщине не хватает чего-то такого, а чего – она сама не знает. В процессе общения выясняется, что нужно им как раз-таки состояние той самой жесткости, грубости, самцовости. Хороший, нежный, заботливый муж в постели остается таким же, как в жизни, забывая, что там совсем другая игра и играть надо по первобытным правилам.

Тут же кроется причина того, почему к красавицам/королевам пристают мерзавцы. Все просто: потому что они кажутся слишком недоступными для интеллигентных и чутких джентльменов. Такие дурехи даже не замечают, как теряют очень перспективных мужей и остаются с теми, кто наплюет на женский отказ и пойдет штурмовать крепость, несмотря ни на что. Альфа-самцы же…

Как отличить плохого парня?

Дерзкие и агрессивные, альфа-самцы заметны сразу. В силу своего асоциального поведения они часто становятся обитателями мест не столь отдаленных. Но бывают и те, кто носит маску. Такие мужчины могут быть потрясающими собеседниками, умными, внимательными, поражающими воображение и влюбляющими в себя с первого взгляда. Порой они кажутся безупречными, даже слишком безупречными. Но за этим внешним идеалом может скрываться настоящее чудовище. Как распознать их и обезопасить себя?

Очевидный пример. Если мы едем в путешествие, мы выбираем, куда ехать, как ехать, с кем, на чем. Тщательно подбираем гардероб, изучаем привычки страны, язык и даже делаем профилактические прививки. А почему же мы так легко кидаемся в омут страстей? Почему мы не думаем о том, насколько достойным будет этот мужчина в качестве мужа и в качестве отца?

И первое, о чем хотелось бы сказать, – это сохраняйте спокойствие и рассудительность. Узнайте поближе свиту «принца», его интересы, увлечения. Если человек что-то скрывает, пускает пыль в глаза, он обязательно себя где-то выдаст, проколется. Ой, ну только не говорите, что это скучно. Знаете, какие самые крепкие браки? Браки, созданные по расчету. Хотя, если вам хочется диких мексиканских страстей, можете потерять голову. Но только не говорите, что вас не предупреждали.

«Плохие» мальчики могут быть очень умными, внимательными, талантливыми, заботливыми. Это очень трогает и расслабляет. И кажется, что такой никак не может быть негодяем, уж слишком он хорош! Но, как мы знаем, идеальных людей не бывает, а влюбленность не видит «темных пятен» личности, а если что-то и может вызвать подозрение, то это выглядит изюминкой. Еще раз хотим напомнить: не теряйте голову, если вас что-то смущает, наблюдайте и проверяйте.

Обычные мужчины, которые могут стать отличными мужьями и отцами, слишком скучны, потому что предсказуемы. Сердцееды, соблазнители, пикаперы и просто весельчаки обычно дают много радости, счастья. Женщина рядом с такими обретает веру в себя, расцветает, словно летает на крыльях. Почему? Да потому что они знают ключики к дамскому сердцу. Слишком много невероятных поступков со стороны кавалера? Задумайтесь…

Что в поведении человека должно насторожить однозначно? Ложь, манипуляции, отсутствие чужих границ, потребность завладеть желаемым любой ценой, безнравственность, безответственность, агрессивность, пренебрежение к боли и страданиям других, жестокость, отсутствие сожаления и вообще сочувствия. И это уже признаки более серьезного нарушения – социопатии.

Если вы вдруг обнаруживаете в своем увлечении такие признаки, постарайтесь поскорее распрощаться с этим человеком. Он может быть потрясающе умен и искусен в достижении своих целей, а может уничтожить любого на своем пути.

Итак, получается, что отличные, но скучные мужья и папы находятся на одном конце нашей шкалы, а разбитные, ненадежные, но яркие, дающие много счастливых эмоций – на другом. А ведь хочется всего и сразу! Возможно ли как-то совместить эти два полярных типа? Такое достижимо в самой обычной семье методом переключения состояний, но это совершенно отдельная тема и даже повод пройти специализированные мастер-классы, где вам покажут практические приемы.

Наталья Чиркина, коуч “Школы счастливых отношений”

Заглавное фото: look.com.ua