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Школьников отправили в виртуальную реальность

Владимирские кванторианцы защитились в Сколково 

Десяти школьникам из Владимирской области удалось побывать в инновационном центре Сколково. Там с 3 по 7 апреля проводился ежегодный всероссийский фестиваль виртуальной и дополненной реальности VR/AR FEST. Такая замечательная возможность появилась у ребят не случайно. Все они исправно и с большим интересом учатся в детском технопарке “Кванториум-33”. В течение пяти дней прогрессивный мир виртуальной реальности постигали Андрей Курносов, Валерий Пономарев, Рустам Юнусов, Георгий Лавриненко, Дарья Знаменская, Ульяна Лючина, Даниил Немировский, Алишер Меликов, Никита Бережанский, Игорь Стариков и их наставник Денис Немировский.

Для любопытных и жаждущих знаний ребят проводились мастер-классы, интерактивные лекции, эксперты рассказывали о тенденциях рынка и на конкретных примерах показывали возможности применения таких технологий. Владимирские школьники приняли участие в экспертных сессиях по 3D-моделированию, монтажу панорамных фото и видео, автоматизированному построению моделей.

Наши кванторианцы делали задания от РЖД. Трек оказался очень сложным, но наши ребята собрались и сделали. Задание было такое – разработать мультиплеер монтажника путей. Это такой обучающий VR-тренажер, работающий в многопользовательском режиме, – рассказывает наставник Денис Немировский.

Ребята успешно защитились, получили наградные сертификаты и подарки от РЖД. Также компания «Dream Port», известная как разработчик виртуальных приложений, вручила им сертификаты на стажировку по анимации и 3D-моделированию.

Анна Тумановская

Фото группы “VR/AR квантум” в “ВКонтакте”

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